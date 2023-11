Harry Potter e l’Ordine della Fenice: 5 curiosità sul film

Con il grandioso e sempreverde ritorno di Harry Potter su Italia uno, e con Harry Potter e l’Ordine della Fenice alle porte, è sempre un piacere parlare e scoprire delle interessanti curiosità sui film e sui membri del cast.

In uno scorso articolo abbiamo illustrato 5 curiosità sul terzo film della saga: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Oggi, invece, vi proponiamo 5 curiosità sul film Harry Potter e l’Ordine della Fenice.

Il film più corto della saga

Con questo film vediamo l’ingresso alla regia di David Yates, che poi dirigerà anche i restanti film della saga e la saga prequel di Animali Fantastici.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice è stato il film con più scene tagliate di tutta l’intera saga. Yates infatti, aveva girato ben tre ore di pellicola, essendo il romanzo il più lungo di tutti con circa 800 pagine di scritto. La produzione, purtroppo, lo costrinse a tagliare quasi 45 minuti di girato, rendendo paradossalmente questo film il più corto dell’intera saga.

Il bacio tra Cho e Harry

Quello tra Cho ed Harry come sappiamo dal libro è il primo bacio del piccolo mago! Solo che, interessante curiosità, lo stesso si poteva dire per l’attore Daniel Radcliffe.

L’attore ha confessato di essere stato incredibilmente nervoso mentre girava la scena e che ci sono voluti innumerevoli ciak per completarla. Complice anche del nervosismo di Radcliffe era il collega Rupert Grint (Ron), che non riusciva a trattenere le risate.

L’urlo di Daniel

Siamo in uno dei momenti più emozionanti della pellicola. I maghi dell’esercito di Silente sono giunti all’ufficio misteri, all’interno del Ministero della Magia, in cerca di Sirius.

Come si scopre, tutto è una trappola e comincia un’elettrizzante lotta tra gli Auror e i mangia-morte, finché la terribile Bellatrix Lestrange (Helena Bonham-Carter) non uccide Sirius Black. Ed ecco la curiosità: nel film non sentiamo l’urlo disperato di Harry a causa di Daniel. L’attore, infatti, lanciò un urlo talmente raccapricciante che Yates sentì il bisogno di silenziarlo, visto che non solo fece venire i brividi a tutti, ma fece scoppiare in lacrime anche vari membri del cast.

Il rosa è off-limit!

Tonks nel libro viene introdotta come una simpatica Auror con capelli color rosa shocking. In Harry Potter e l’Ordine della Fenice David Yates aveva espressamente chiesto che nessun altro personaggio avrebbe dovuto indossare o avere qualcosa di rosa, visto che questo era esclusivamente il colore per ricordare la Umbridge.

A questo punto, i capelli di Tonks vennero cambiati in viola, come vediamo nel film.

Intramontabile Imelda

Dolore Umbridge

Concludiamo questa lista di curiosità su Harry Potter e l’Ordine della Fenice con una simpatica dichiarazione dell’attrice Imelda Staunton, che interpreta la cattivissima Dolores Umbridge.

L’attrice ha dichiarato in un’intervista che un giovane nipote, fan di Harry Potter, gli aveva detto che lei sarebbe stata perfetta per la parte. La cosa che ha divertito l’attrice è che Dolores Umbridge è descritta come una persona con una faccia di rospo… non un gran complimento!