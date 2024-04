Deadpool & Wolverine: il nuovo trailer mostra il villain del film!

Deadpool & Wolverine è il nuovo film Marvel, in arrivo al cinema il prossimo 24 luglio. Si tratta del terzo film della saga con protagonista Wade Wilson, interpretato dal carismatico Ryan Reynolds. La prima pellicola risale al 2016, mentre Deadpool 2 è del 2018. Ma accanto al protagonista ci sarà Hugh Jackman a vestire, ancora una volta, i panni di Wolverine.

Si tratta del primo film prodotto dai Marvel Studios dopo che The Walt Disney Company ha acquisito 20th Century Fox. Deadpool & Wolverine sarà canon nell’universo Marvel e farà parte della fase 5, che comprende Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3 e The Marvels. A questi film si aggiungeranno poi Brave New World, Thunderbolts, I Fantastici 4 e Blade.

In un calendario Marvel piuttosto scarno, Deadpool & Wolverine è sicuramente il film di punta del 2024. Ecco qui il trailer ufficiale:

Deadpool & Wolverine Trailer Ufficiale

Il ritorno di Wolverine

Questo nuovo trailer si concentra sul Wolverine di Hugh Jackman, in precedenza solo accennato nel teaser precedente. Ora assistiamo al primo incontro tra Wade Wilson e Wolverine.

Nonostante non sia stata ancora diffusa la trama ufficiale e completa, sicuramente i due protagonisti avranno a che fare con la TVA (presentata in Loki) e con il multiverso (dal momento che Wolverine muore nel finale di Logan). I due eroi dovranno collaborare per combattere contro Cassandra Nova e proteggere il loro mondo.

Deadpool & Wolverine sarà diretto da Shawn Levy. Accanto a Reynolds e Jackman, Jennifer Garner (Elektra) ed Emma Corrin (Cassandra). Con questo trailer aumenta l’attesa per la nuova pellicola, e a noi non resta che attendere con trepidazione l’uscita del film.