Il Richiamo di Cthulhu: James Wan sogna di realizzare il film

Come sarebbe l’unione tra una delle storie del genere horror fantascientifico più famose di sempre con uno dei registi horror più apprezzati del momento? Probabilmente sarebbe fantastico.

James Wan, regista famoso per aver diretto Saw e per aver prodotto la saga di The Conjuring, vorrebbe mettere mano sul famosissimo racconto di HP Lovecraft, Il richiamo di Chtulu.

Wan, presente all’evento promozionale di Insidious 5 – La porta rossa, prodotto da lui stresso, ma diretto stavolta dal collega ed amico Patrick Wilson (The Conjuring) e, altresì, protagonista della pellicola, ha così dichiarato:

Il mio sogno nel cassetto negli ultimi 5 anni è stato quello di realizzare Il richiamo di Cthulhu. James Wan

Ancora non sappiamo altro, ma speriamo che al regista sia dato il via libera per trasporre il famoso racconto.

Di cosa parla Il Richiamo di Cthulhu?

Il Richiamo di Cthulhu è un racconto di Howard Phillips Lovecraft. Egli lo scrisse nel 1926 e fu pubblicato per la prima volta nel 1928 su Weird Tales.

Riordinando le vecchie carte di un defunto prozio, Francis Wayland Thurston s’imbatte in un bassorilievo mostruoso, nato dagli incubi e dalle visioni di un ignoto artista e in alcuni documenti in cui si narra di un culto infernale osservato nelle paludi della Louisiana.

Seguendo queste tracce e quelle del marinaio norvegese Gustaf Johansen, naufrago in un’isola fantasma comparsa dal nulla, Thurston viene così a conoscenza di Cthulhu, una creatura gigantesca, tentacolare e informe, che abita da tempi immemorabili il fondo degli abissi marini e la cui scoperta rischierà di rivelarsi fatale.