L’estate più calda, Recensione – Una fresca rom-com

L’estate più calda è il nuovo film di Matteo Pilati che, dopo il successo della sua opera d’esordio Maschile Singolare, torna a lavorare per una produzione Amazon Prime in compagnia del fedelissimo Gianmarco Saurino. L’estate più calda è una pellicola spensierata e genuina che, senza troppe pretese, ci racconta della bellezza insita in una stagione allegra e paradossalmente malinconica.

Un film estivo italiano che rientra in quella lunga lista di pellicole da guardare con leggerezza durante quei caldi pomeriggi estivi davanti al ventilatore o nelle serate poco movimentate per uscire la sera. Questi summer movies sono semplici e a tratti poco credibili, ti fanno sognare e la stagione estiva è la più proficua per viaggiare con la mente, per innamorarsi anche dei tramonti.

L’estate più calda rientra a buon diritto in questa classificazione e noi siamo contenti perché si tratta innanzitutto di un film italiano che, insieme a nomi che non hanno bisogno di presentazioni come quello di Stefania Sandrelli e di Nino Frassica, si riempie di una ventata di freschezza con Nicole Damiani e Alice Angelica. Protagonista un Gianmarco Saurino che riesce ad essere sempre perfetto nella parte. Scopriamo insieme di cosa parla il nuovo film di Pilati.

L’estate più calda della Sicilia

Siamo in un paese della Sicilia molto tranquillo, i cui abitanti si preoccupano solo dell’arrivo della stagione più calda. Quest’anno però si preannunciano vette di temperatura altissime: sarà l’estate più calda degli ultimi decenni. Ma il calore è dettato anche dall’arrivo di un affascinante Nicola (Gianmarco Saurino), diacono giunto in Sicilia nella parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica). Sì, perché Nicola diventerà presto Don Nicola (ma noi siamo già stati abituati da Fleabag allo charm dei preti).

Questa sarà per Nicola l’ultima estate prima di prendere i voti e per Lucia (Nicole Damiani) l’ultima estate prima di partire per l’università. Le loro vite saranno costretti ad intrecciarsi, vittime di quel disegno spesso sadico della vita. Il loro è un amore impossibile, teoricamente sbagliato ma al tempo stesso incontrollabile. E poi si sa che l’estate è il momento perfetto per sognare. Dunque, in mezzo ad uno spaccato di vita quotidiana dei paesi meridionali, si suggella una passione destinata a durare quanto la stagione estiva.

Ma una storia d’amore deve avere sempre l’ostacolo di una terza persona, che qui si incarna in Valentina (Alice Angelica), innamorata come tante del prete e dell’aurea di impossibilità che lo circonda.

La malinconia estiva

L’estate più calda si sofferma su una stagione “bella finché dura”. L’estate è fatta di ricordi e malinconie, scorre troppo velocemente e le onde del mare portano via tutto ciò che è stato. Ma l’estate è bella proprio per questo e ad insegnarcelo sono i due protagonisti, Nicola e Lucia. Fa da sfondo la Sicilia con la parrocchia da salvare e la comunità dei giovani che si radunano nei tranquilli bar di paese. Non ci sono grandi pretese, c’è solo la voglia di intrattenere e far sognare.

La colonna sonora va dagli 883 al nuovo singolo di Francesca Michielin, Fulmini addosso. Una buona sceneggiatura che porta a storie meno edulcorate rispetto a quelle cui siamo abituati e un cast diverso e credibile, insieme alla fotografia calda (naturalmente) di Alfredo Betrò. Quindi se anche voi avete voglia di un summer movie romantico, leggero e fresco (nonostante il titolo sembri dire il contrario) vi consigliamo la visione de L’estate più calda che, lungi dall’essere un capolavoro, potrà sicuramente farvi compagnia nelle sere d’estate.