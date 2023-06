Solstizio d’estate: 5 film per iniziare bene la stagione

Ecco cinque film che questa estate non potete non guardare. Mettetevi comodi, preparatevi una bevanda fresca e… buona visione!

Finalmente è arrivata l’estate: mare, feste in spiaggia; oppure montagna per gli amanti delle alte quote e delle camminate. Purtroppo, però, molti ancora sono chiusi in ufficio e gli studenti sono costretti a rimanere a studiare fino a fine luglio.

Per tutti coloro che attendono con ansia le vacanze, ecco cinque film da godersi in estate, per sopportare il caldo torrido in compagnia di un buon tè freddo o un gelato.

Notte prima degli esami (2006)

Come non iniziare questa lista con il film che urla “libertà” ad ogni scena! Il film tratta delle settimane prime della maturità, anche se di studio ce ne sarà poco!

Notte prima degli esami farà immedesimare i maturandi, facendo loro (si spera) fare una risata ed allentare lo stress pre esame di maturità, mentre farà rimpiangere agli universitari i tempi andati, ovvero quando pensavamo che la maturità fosse un esame terribile, per poi renderci conto che gli esami universitari sono mille volte peggio!

Mia moglie per finta (2011)

Film con Adam Sandler e Jennifer Aniston, racconta di una architettata bugia per fare credere alla nuova fidanzata del protagonista di essere stato sposato con la Aniston ed aver avuto due figli.

Tutto questo, ambientato in una splendida location caraibica durante le vacanza che il gruppo farà insieme. Tra divertenti equivoci e particolari eventi, questo film divertirà le persone amanti del romanticismo.

Chiamami con il tuo nome (2017)

Per chi, invece, di amore non ne vuole sapere, perfetta è questa pellicola, con i due protagonisti interpretati da Timothée Chalamet e Harmie Hammer che lottano per un amore impossibile, immersi negli splendidi paesaggi della Toscana.

La tragica pellicola di Luca Guadagnino è perfetta per chi ricorda esperienze negative dagli amori estivi.

Old (2021)

Includiamo anche questa pellicola per gli amanti del genere thriller-horror.

Old, ultima fatica del regista M. Night Shyamalan (Il sesto senso, The visit), tratta di una famiglia che va in vacanza in un posto splendido… per poi rendersi conto di star invecchiando troppo velocemente. Old è una pellicola profonda, che riesce ad inserire l’inquietudine anche in un’ambientazione mozzafiato.

Una notte da leoni (2009)

Concludiamo la lista dei cinque film da godersi in estate con un film cult della commedia americana: Una notte da leoni, il film che tratta di un addio al celibato piuttosto estremo, pieno di sketch e scene divertenti tanto da essere divenuto un cult.

Gli amici del futuro sposo non ricordano nulla della sera prima… e soprattutto non trovano il futuro sposo! Una vacanza piena di avventure.

In conclusione, Hynerd.it vi augura una buona estate!