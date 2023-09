Maestro, Recensione: la maestria di Bradley Cooper

Maestro è una delicata poesia scritta per elogiare l’unione, la musica e la creatività. Bradley Cooper mette in scena un profondo atto d’amore che riesce ad emozionare . Questa pellicola non pretende di essere un biopic fedele, nè il suo obiettivo è quello di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla musica, sul lavoro, sui dettagli amorosi; è più che altro una rappresentazione dei concetti di talento e creatività.

8

Maestro è un atto d'amore che elogia l'unione, il talento e la creatività. Bradley Cooper ci mostra, mai come in questo film, di essere poliedrico. Sperimenta vari formati dalla pellicola 35 mm in bianco e nero ai colori cangianti. Non si tratta di un biopic freddo e noioso, anzi il livello di empatia per i personaggi è altissimo. Una storia di gioia e dolore filtrata da una patina delicata e messa in scena da due artisti, Bradley Cooper e Carey Mulligan, che sanno far emozionare lo spettatore a suon di musica.