Margot Robbie e Ryan Gosling tornano insieme per Ocean’s 11

Robbie-Gosling sono il binomio perfetto per gli incassi di Hollywood. La coppia hollywoodiana protagonista di Barbie (potete leggere qui la nostra recensione), che ha raggiunto al box office 1,4 miliardi di dollari, ritorna di nuovo sul grande schermo. Margot Robbie e Ryan Gosling, infatti, saranno i protagonisti del nuovo prequel della saga Ocean’s 11.

Ciò che sappiamo riguardo al prequel è ancora poco. Il regista sarà Jay Roach e la sceneggiatrice Carrie Solomon. Il produttore del film, Josey McNamara dice la sua sul coinvolgimento delle due star: “Non posso davvero dire molto. Robbie e Gosling sono meravigliosi insieme, più progetti riusciamo a fargli fare insieme, meglio è”. Aggiungendo poi: “Stiamo cercando di rendere onore al franchise. Sono felice che le persone possano vederlo appena sarà pronto”.

Il franchise di Ocean’s 11

Il film originale di Ocean’s 11, Colpo Grosso è del 1960, diretto da Lewis Milestone con protagonista il Rat Pack (Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop). Da lì il remake del 2001, Ocean’s Eleven- Fate il vostro gioco, con Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts e Matt Damon. Il successo del film ha portato poi alla produzione di una serie di sequel, l’ultimo dei quali ha debuttato nel 2018, Ocean’s 8 con protagoniste femminili come Sandra Bullock e Cate Blanchett.

È ora il turno di una coppia che spacca, Robbie e Gosling. Ancora non abbiamo un titolo per il prequel, prodotto dalla LuckyChap Entertainment (casa di produzione di Margot Robbie). L’unica informazione trapelata da questo progetto top secret è l’ambietazione: siamo a Montecarlo nel 1960. Per altre news non ci resta che attendere!