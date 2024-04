Perfect Blue: 3 film che hanno preso ispirazione dall’anime

Perfect Blue, il film del regista giapponese Satoshi Kon, può essere definito come uno dei precursori del thriller/horror animato. A testimonianza di ciò, diverse opere hanno poi preso ispirazione dall’anime in questione, capace di influenzare alcuni dei più famosi registi della nostra epoca.

Ecco, allora, tre film che hanno preso ispirazione da Perfect Blue.

Il cigno nero (2010)

Diretto da Darren Aronofsky, questo film segue la storia di Nina, una ballerina che lotta con la pressione e l’ossessione mentre cerca di ottenere il ruolo principale ne Il lago dei cigni di Čajkovskij.

Il film condivide molte tematiche con Perfect Blue, come la confusione tra realtà e finzione, così come l’esplorazione della psiche umana attraverso il mondo della performance artistica.

Il regista, infatti, ha dichiarato ufficialmente di aver preso ispirazione dall’opera di Kon, in quanto avrebbe voluto realizzare un film in live action dello stesso Perfect Blue.

Requiem For a Dream (2000)

Diretto dallo stesso Darren Aronofsky, Requiem For a Dream esplora la vita di Harry (Jared Leto), dei suoi amici e di sua madre che, per diversi motivi, cadono nella dipendenza da droghe, portando alla rovina le loro vite e le loro relazioni.

Come Perfect Blue, la pellicola di Requiem for a Dream presenta una narrazione intensa e disturbante che mette in evidenza gli aspetti più oscuri della mente umana.

Mulholland Drive (2001)

Diretto da David Lynch, Mulholland Drive è un altro film che ha delle affinità con Perfect Blue in termini di atmosfera e tematiche. Infatti, entrambi i film condividono elementi di mistero, paranoia e una narrativa che sfida le aspettative e la mente dello spettatore.

In Mulholland Drive, la storia segue una giovane donna (Naomi Watts) che arriva a Los Angeles con il sogno di diventare attrice, solo per trovarsi poi coinvolta in una serie di eventi misteriosi e oscuri che svelano il lato oscuro di Hollywood.

Il film è noto per la sua complessità narrativa e le sue atmosfere surreali, oltre che per la tematica del successo nel mondo dello spettacolo, i quali ricordano l’ambiguità e la tensione psicologica di Perfect Blue.