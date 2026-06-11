Only Murders in the Building 6: svelato il cast della nuova stagione, ecco le nuove star

Come di consueto, ci eravamo lasciati con un omicidio e, pochi mesi dopo, sono iniziate le riprese della sesta stagione dello show di Hulu Only Murders in the Building.

L'ormai celebre e famigerato trio investigativo più comico delle serie TV sta per tornare con una nuova stagione. Come annunciato al termine della quinta, la prossima stagione sarà ambientata a Londra.

Sono stati appena rivelati i nomi e i volti delle star che appariranno nei prossimi episodi. Ecco chi sono i nuovi arrivi.

Only Murders in the Building - Sfondo

Le nuove star nel cast di Only Murders in the Building 6

Le precedenti stagioni hanno visto la partecipazione di Meryl Streep, Paul Rudd, Christoph Waltz, Renée Zellweger, Logan Lerman, Téa Leoni e molti altri.

Le riprese sono attualmente in corso a Londra e, per l'occasione, sono state svelate le guest star che vedremo nella sesta stagione della comedy mystery.

Il nuovo ciclo di episodi vedrà il coinvolgimento di Jennifer Saunders, Sean Teale, Simone Ashley, Amar Chadha-Patel, Rhea Norwood, Matthew Beard e Sharon Horgan. Sebbene non ci siano nomi particolarmente eclatanti, non è escluso che possano esserci ulteriori sorprese o annunci.

Non ci sono ancora altre conferme ufficiali, ma sembra probabile il ritorno, oltre al trio protagonista, della premio Oscar Da'Vine Joy Randolph (la detective) e di Michael Cyril Creighton (Howard).