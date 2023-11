Prime Video: tutte le uscite di dicembre 2023

Siamo ormai agli sgoccioli di questo 2023 e, come ogni mese, anche Amazon Prime Video aggiornerà il suo catalogo. Tanti nuovi contenuti natalizi per la piattaforma streaming ti aspettano a dicembre, tra cui Buon Natale da Candy Cane Lane, Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale e Il tuo Natale o il mio 2.

Non dimentichiamoci però anche le uscite in prima e seconda visione, dove compaiono titoli come Amsterdam, Jurassic World – Il dominio e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Vediamo insieme, quindi, tutte le uscite di Amazon Prime Video per questo dicembre 2023.

Prime Video: la lista di tutte le uscite

Film in prima serata e seconda serata

Spider-Man: Across the Spider-Verse (30 novembre)

All My Puny Sorrows (1 dicembre)

Jurassic World – Il dominio (4 dicembre)

L’ordine del tempo (14 dicembre)

Il più bel secolo della mia vita (23 dicembre)

Fidanzata in affitto (24 dicembre)

The Machine (25 dicembre)

Black Phone (25 dicembre)

Morbius (26 dicembre)

Cattiva Coscienza (27 dicembre)

I Cavalieri dello zodiaco (28 dicembre)

Amsterdam (30 dicembre)

Le serie in arrivo

Naruto: Shippuden – seconda stagione (1 dicembre)

Dragon Ball – seconda stagione (9 dicembre)

Le nuove uscite di dicembre 2023

Buon Natale da Candy Cane Lane. Chris vuole vincere il concorso locale di decorazione natalizia, ma inavvertitamente stringe un patto con un elfo dispettoso di nome Pepper, che provoca il caos in città. Chris e la sua famiglia cercano di rompere l’incantesimo di Pepper. Il film con Eddie Murphy uscirà il primo dicembre.

Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale. Quando il giovane Damian Wayne si ritrova da solo a Wayne Manor durante la Vigilia di Natale, deve trasformarsi in “Little Batman” per difendere la sua casa e Gotham City dai criminali e dai super villain intenti a rovinare i giorni di festa. Il film uscirà l’8 dicembre.

Il tuo Natale o il mio 2. Il padre di James ha deciso di invitare la famiglia di Hayley in lussuoso resort sciistico sulle Alpi austriache per conoscere i genitori americani della fidanzata del figlio. Ma il padre della ragazza insiste per gestire in proprio la prenotazione della sua famiglia e qualcosa va perso nella traduzione. Il film uscirà l’8 dicembre su Amazon Prime Video.

Silver and the Book of Dreams. Quando Liv si trasferisce a Londra, incontra un misterioso gruppo di ragazzi che la trascinano nel mondo dei viaggi attraverso i sogni. Lei e la sua banda di vagabondi dei sogni conducono un rituale per realizzare la loro ambizione più grande, ma ciò richiede un sacrificio molto pesante. Nel cast Jana McKinnon, Rhys Mannion, Chaneil Kular, Josephine Blazier, Théo Augier, Efeosa Afolabi, Riva Krymalowski, Nicolette Krebitz e Samirah Breuer. Il film uscirà l’8 dicembre.

RH+. Il docufilm su Rocco Hunt uscirà su Amazon Prime Video il 5 dicembre 2023.