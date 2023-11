Retrogames: chi meriterebbe un remake

In questo periodo storico per i videogiochi i remake sono all’ordine del giorno. Abbiamo avuto solo in questo anno una vasta scelta per quanto riguarda i rifacimenti di vecchie glorie videoludiche. Giochi del calibro di Resident Evil 4, Dead Space e Final Fantasy VII hanno fatto letteralmente fare un tuffo nel passato a tutti gli amanti di quei titoli.

Ora però parliamo dei dimenticati, di chi è stato lasciato invecchiare nel tempo senza ricevere più attenzioni. Di quei giochi che tutti o quasi vorremmo trovassero una nuova vita, un nuovo momento di gloria!

Ecco a voi cinque titoli che secondo noi avrebbero bisogno di una rivalsa:

Max Payne 1 e 2

Di questa lista è l’unico gioco che effettivamente siamo sicuri riceverà un remake. Anche se sembravano perse le speranze la casa produttrice ha annunciato:

“Max Payne 1 & 2 remake è entrato nella fase di prontezza produttiva. Abbiamo guadagnato chiarezza sullo stile e sulla portata del gioco, e abbiamo un team eccezionale e ben organizzato che ci sta lavorando. Grazie a questi risultati, siamo emozionati per il progetto e per il suo futuro successo“.

Di conseguenza il detective dal passato travagliato tornerà a farci compagnia, sperando presto.

Forbidden Siren

Forbidden Siren è un gioco survival horror sviluppato da Sony nel lontano 2004. Una storia di sopravvivenza estrema in un remoto villaggio giapponese. I personaggi sono molteplici e tutti ben caratterizzati. La componente stealth rende il gioco un saliscendi di emozioni in quanto cerchiamo di nasconderci da nemici estremamente letali.

La vera forza del gioco è stata la sua cura nei dettagli che gli ha attribuito secondo gli amanti del genere: “La scena più terrificante uscita in un videogioco per Playstation 2”.

Per ora il gioco sembra finito in un angolino di casa Sony. Purtroppo, c’è da dire che anche all’epoca era passato molto in secondo piano.

Silent Hill 1

Silent Hill è un videogioco survival horror prodotto da Konami e sviluppato dal Team Silent, pubblicato nel 1999 come esclusiva della console Sony PlayStation. Il secondo capitolo di questa saga ha già ricevuto il suo personale remake. In preordine su Amazon. Quanto si parla di questa saga videoludica si pensa subito al secondo capitolo di essa, come cita Motoi Okamoto, uno dei produttori e sviluppatori.

“Quando abbiamo pensato a quale fosse l’identità di Silent Hill, siamo giunti alla conclusione che si tratta del vero horror psicologico della serie. E quando chiediamo alla gente cosa sia il vero horror psicologico, quasi tutti rispondono Silent Hill 2.”

Non è una novità che uno dei simboli di Silent Hill sia Pyramid Head apparso per l’appunto nel secondo capitolo.

Il gioco che ha aperto la saga è passato in sordina e purtroppo non verrà fatto un remake per esso. Ma noi pensiamo che sia giusto dare lustro anche al videogioco da cui tutto è iniziato.

Dino Crisis

C’è un gioco che viene citato costantemente in tutte le liste simili a questa. Ovvero il videogioco survival horror sviluppato da Capcom nel lontano 1999: Dino Crisis!

Il gioco in questione può essere paragonato a un cult come Resident Evil ma con una leggerissima differenza: ci sono i dinosauri che sostituiscono gli zombie! Il gioco è stato un successo commerciale e di critica, con la versione PlayStation che vendette oltre 2.4 milioni di copie. Sono state elogiate l’intensità del gioco, la grafica e il gameplay stesso. Purtroppo la scarsa varietà di enigmi e di dinosauri hanno prodotto molte critiche.

Ma un fan resta un fan fino in fondo. Inizia a farsi roboante la voce di chi, negli anni, sta raccogliendo firme per far produrre il remake. La petizione che è partita gli anni scorsi ha raggiunto un numero considerevolmente alto di iscritti.

A volte l’ostinazione e la perseveranza pagano!

Metal Gear Solid

Il capolavoro di Konami uscito nel 1998 è e rimane una delle pietre miliari dei videogiochi. Un gioco appassionante ed estremamente avveniristico per l’epoca lo rendono una delle saghe più riconosciute a livello mondiale. La trilogia iniziale, di Hideo Kojima, ha già visto una ripubblicazione: di cui trovate la recensione sulla nostra pagina.

Invece il terzo capitolo della saga sta per avere un remake tutto suo, certo come per Silent Hill parliamo del più iconico. Ma il nostro agente Solid Snake non pensate abbia bisogno di una totale rivisitazione? Per capire fino in fondo la storia e la trama di un gioco, per assaporarlo tutto in ogni dettaglio si parte ovviamente dal primo.

Non c’è bisogno che stia ad elencarvi i motivi di questa scelta perché sarebbero auto esplicativi. Però ricordiamoci che è considerato una delle migliori e più importanti opere della storia dei videogiochi. Che ha contribuito a diffondere e innovare il genere dello stealth game. Il suo efficace utilizzo della cinematografia e il suo tipo di narrazione ha impattato sui titoli che lo hanno succeduto.

Questi sono solo alcuni dei titoli, che a nostro parere, meriterebbero un remake. Ovviamente si intende anche un adeguamento sotto l’aspetto grafico anche per le piattaforme Next-Gen. E magari anche qualche nuovo DLC.