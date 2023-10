Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 – Recensione

La leggendaria saga, Metal Gear Solid, di Hideo Kojima torna a far parlare di se con questa collection. Questa contiene gli episodi per NES, oltre che la prima, indimenticabile trilogia uscita a cavallo fra PlayStation e PlayStation 2, con tanto di chicche e contenuti bonus.

Ovviamente questa manovra da parte di Konami centra due aspetti fondamentali. Da una parte la volontà di preservare giochi di indubbio valore, quelli appunto che compongono la saga diretta di Metal Gear Solid, confinati da anni su piattaforme incompatibili con quelle attuali. Dall’altra trovare un guadagno facile riproponendo giochi che hanno un’infinita di appassionati.

Contenuti di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

La Master Collection Vol. 1 è composta da cinque giochi: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Una volta all’interno dei giochi i menu di avvio sono ordinati e relativamente ricchi di contenuti, anche se un po’ rigidi. Ci sono, oltre ai giochi, cartoni animati, colonne sonore, manuali e libri master in abbondanza.

Nel dettaglio tutto quello che si trova nella collection:

Title Lineup:

Video:

Metal Gear Solid:

Digital Graphic Novel

Screenplay Book

Master Book

MGS 2:

MGS 2: Screenplay Book

Master Book

MGS 3:

MGS 3: Screenplay Book

Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Soundtrack:

Digital Soundtrack

Metal Gear Solid

Le primissime avventure di Snake ad 8-bit sono state naturalmente riportate nelle loro vesti originali anche in questa collection, compreso il controverso Metal Gear: Snake’s Revenge, sequel del primissimo titolo pensato da Konami appositamente per l’occidente e sviluppato senza il coinvolgimento di Hideo Kojima. Il gioco si mostra quindi esattamente come su PlayStation 1, se non per una antiestetica cornice ai lati. Fatta per sopperire alle limitazioni del vecchio formato in 4:3. Nonostante l’upscaling a 720p, la grafica rudimentale e soprattutto i controlli, già macchinosi per l’epoca, non rendono giustizia a un capolavoro di scrittura e level design, che invece avrebbe avuto bisogno di una bella svecchiata.

MGS 2: Sons of Liberty

Seguito del precedente capitolo, Sons of Liberty si presenta con una storia di forte impatto. Dopo il terribile incidente di Shadow Moses, alcuni dei sopravvissuti incluso Solid Snake, Otacon Hal Emmerich e la talentuosa Mei Link fondano un gruppo segreto denominato “Philantrophy”. A fronte di una serie di vicissitudini che si succederanno nel breve periodo, l’ONU affida niente meno che a loro il prestigioso compito di distruggere qualsiasi Metal Gear esistente in giro per il mondo.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

In questa avventura verrete catapultati nell’Unione Sovietica, precisamente nel periodo della Guerra Fredda. La storia è incentrata sul noto agente Naked Snake, conosciuto anche come “Big Boss”. Il suo obbiettivo sarà quello di tentare ad ogni costo di salvare un progettista di armi e sabotare una super arma sperimentale dal nome “Shagohod”.

Gameplay

Il sistema di gameplay rimane totalmente fedele al gioco originale. Principalmente i giocatori impersoneranno Solid Snake e lo utilizzeranno nelle varie aree del gioco. Il tutto con l’obbiettivo finale di completare le missioni che vengono assegnate. La caratteristica che ha reso questo gioco famoso sicuramente è la modalità stealth fondamentale per completare le varie missioni.

Comparto tecnico

Testato su Xbox il gioco presenta delle buone performance, nonostante qualche piccola sbavatura. Ogni titolo presente nella collection permette di selezionare diversi tipi di edizioni compresi i sottotitoli in italiano per ognuno dei giochi presenti. Ovviamente viene arricchito, per quelli che lo hanno ricevuto, dal doppiaggio in italiano.

Sotto l’aspetto del sonoro le musiche rendono ancora più immersiva l’esperienza di gioco e per gli appassionati della saga si aprono ricordi storici.

Opinioni finali

Questa collection riporta tutti gli appassionati a rivivere la storia di un gioco leggendario su piattaforma next-gen. E si lancia sul mercato anche per Nintendo Switch in maniera di essere alla portata di tutte le console. C’e poco da dire sul capolavoro realizzato da Kojima in collaborazione con Konami ma la cosa assolutamente positiva sarà il portare a scoprire questo titolo alle nuove generazioni di giocatori.

Il fatto che si tratta di un volume 1 porta al pensiero che probabilmente ci sarà un secondo titolo. Il tutto in attesa dell’uscita del remake di Metal Gear Solid 3.