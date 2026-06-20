Spider-Man: Brand New Day, nuovo rumor su Sadie Sink: potrebbe interpretare Scarlet Witch?

Dopo il nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day, che mostra Hulk tornare in forma smagliante, una MJ più legata a Spider-Man e altri nuovi dettagli, nelle ultime ore stanno emergendo ulteriori supposizioni e ipotesi sul personaggio "misterioso" e incappucciato interpretato da Sadie Sink all'interno del cinecomic.

L'apertura delle prevendite ha inoltre mostrato alcuni spot pubblicitari con Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon (Ned) e la stessa star di Stranger Things.

Tutti si sono dimostrati molto restii a rivelare dettagli riguardo al personaggio di Sink, che si spera rimanga segreto fino all'uscita del film.

Nonostante le innumerevoli ipotesi, la questione è diventata ancora più incalzante negli ultimi giorni, soprattutto con la diffusione di un nuovo rumor. Consigliato Spider-Man, Tom Holland apre a Miles Morales nel MCU: “Vorrei fare da mentore” Leggi ora

Sadie Sink sarà Jean Grey?

L'ipotesi più accreditata e discussa riguarda proprio Jean Grey, uno dei personaggi più iconici degli X-Men, che, come già detto in precedenza, potrebbe essere il vero ruolo interpretato da Sink all'interno di Spider-Man: Brand New Day.

C'è chi punta su Spider-Gwen, chi su una nuova Mary Jane, ma l'ipotesi che continua a raccogliere maggior consenso è quella della celebre mutante Marvel.

Considerando che il Marvel Cinematic Universe sembra avviarsi verso una nuova fase probabilmente incentrata sui mutanti, questa scelta risulterebbe la più plausibile, valorizzando al meglio un nome importante come quello di Sadie Sink.

Ma la situazione si fa ancora più interessante, perché è emerso un nuovo potenziale ruolo che potrebbe entusiasmare tutti i fan.

Spider-Man: Brand New Day: Sadie Sink potrebbe interpretare Wanda Maximoff?

Ebbene sì, il rumor non ufficiale delle ultime ore riguarda proprio il coinvolgimento di Sadie Sink nel ruolo di Wanda Maximoff, alias Scarlett Witch.

Fermo restando che il personaggio di Wanda è già ampiamente presente nell'universo cinematografico Marvel, dove è interpretato da Elizabeth Olsen, la chioma ramata di Sink sembrerebbe adattarsi perfettamente alla strega dai poteri scarlatti.

Così come per Jean Grey, anche in questo caso si potrebbe trovare una spiegazione ai misteriosi poteri psichici mostrati nei trailer di Brand New Day. Un personaggio che agisce nell'ombra e scatena il caos?

A primo impatto potrebbe ricordare proprio l'ultima apparizione di Wanda in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nel nuovo film di Spider-Man, però, sembra che il Multiverso non sarà al centro della trama.

Al momento possiamo soltanto formulare ipotesi e commentare le indiscrezioni che stanno circolando sul web. Per scoprire il vero ruolo di Sadie Sink, infatti, non resta che attendere il 29 luglio 2026, data di uscita ufficiale di Spider-Man: Brand New Day.