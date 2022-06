Doctor Strange nel Multiverso della Follia: svelato il finale alternativo

Lo sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron, ha reso noto un finale alternativo per il film diretto da Sam Raimi, regista all’esordio nell’MCU, ma con un passato nei cinecomic grazie alla storica trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire come protagonista.

Nella versione definitiva di Doctor Strange nel Multiverso della Follia vediamo il protagonista, nonché Stephen Strange della Terra-616 interpretato da Benedict Cumberbatch, viaggiare nel multiverso e confrontarsi con una sua variante malvagia corrotta dal Darkhold di nome Sinister Strange. In questo finale, Sinister Strange fa crolla la realtà su sé stessa ma, con la sua sconfitta, tutto sembra tornare alla normalità, con lo Strange della Terra-616 che ritorna nel suo universo con il terzo occhio.

Il finale alternativo del sequel di Doctor Strange invece è a dir poco sconvolgente e, secondo le parole dello sceneggiatore Michael Waldron:

Strange rimane intrappolato in quell’universo, e poi Sinister Strange si gira e il terzo occhio si apre. Il tempo sta per scadere. Come dice Wong ‘Hai usato il Darkhold per possedere il tuo stesso cadavere’. Sicuramente ci devono essere delle conseguenze. Era un po’ un ritorno al passato del vecchio La casa, quel finale straziante del tipo ‘Oh mio Dio, le cose sono andate male alla fine’. Quindi, sì, vedremo tutto ciò cosa significa per Stephen.