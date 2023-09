The Nun 2, Recensione: un horror imbarazzante

The Nun 2, seguito di The Nun, continua il racconto del temibile demone Valak, che abbiamo visto in The Conjuring 2 – Il caso Enfield. Il personaggio era talmente piaciuto da fargli ottenere uno stand alone tutto suo. Con il primo film di The Nun, vedevamo sorella Irene salvare il convento Rumeno dal temibile demone, grazie all’aiuto di Padre Burke e dello stalliere del convento. Il primo film non era di certo un capolavoro, ma aveva fatto un lavoro nella media, mantenendo il demone-suora terrificante. Con The Nun 2 tutto crolla.

Trama insulsa e tanti cliché

La suora sta infestando un collegio femminile, ex chiesa sconsacrata. Suor Irene viene mandata dal Vaticano a indagare dopo strani omicidi. Chi ritrova li? Frenchie, il tutto fare del collegio, ed è proprio a causa sua che Valak è lì: in un flashback vediamo che Valak è sopravvissuto impossessando il povero ragazzo.

Valak, il maestro dell’entrate ad effetto

The Nun 2 dovrebbe spaventare, ma non lo fa: Valak, prima di comparire con il solito cliché jumpscare a tutto volume, fa delle entrate in scena molto elaborate e lunghe che tendono ad annoiare: Valak statua che si muove, Valak affresco, Valak immagine che esce dai giornali. Ogni apparizione dura almeno 5 minuti, tanto da far sobbalzare solo perché prima ha fatto venire sonno.

The Nun 2, ma la suora è solo una comparsa

Le scene sopra menzionate sono quasi tutte le scene dove il demone fa la sua comparsa. Speravate di vedere la suora in un film dal titolo The Nun 2? Rimarrete delusi. Ci sono almeno altre tre entità a terrorizzare tutti, comandate da Valak, ma perché proprio il demone protagonista si vede così poco?

Durante la visione della pellicola scopriamo che Valak sta cercando qualcosa, una reliquia per ottenere potere: gli occhi di Santa Lucia. Questi sono rinchiusi in un cofanetto che poi suor Irene usa per contrastare il mostro… in modo abbastanza “particolare”: tiene in mano il cofanetto ovale che si illumina di luce. Questa soluzione lascia nello spettatore solamente delle Sailor Moon vibes e niente di più.

The Nun 2 è un fallimento sotto tanti punti di vista e le uniche cose che salviamo sono il cast e la scenografia, oltre ad una regia qualunquista che rimane del tutto indifferente e che sicuramente non si farà ricordare. Gli attori fanno il massimo che possono con una sceneggiatura imbarazzante e l’ambientazione francese in cui sono immersi è sicuramente affascinante.