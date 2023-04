I 4 film sugli esorcismi più spaventosi di sempre

Con la recente uscita nelle sale italiane di L’esorcista del Papa, il nuovo film horror con Russel Crowe protagonista (recensione che potete trovare qui), ci è parso d’obbligo stilare un elenco dei quattro migliori film sugli esorcismi da non perdere se vi piace il genere.

The Conjuring

Questa pellicola di James Wan (Saw – L’enigmista) è stata talmente apprezzata dalla critica e dal pubblico da essere stata inserita tra i film horror più belli dell’ultimo decennio. La storia, basata su eventi “realmente” accaduti, tratta del tentativo dei coniugi Warren, famosi esorcisti, di aiutare una famiglia perseguitata da un demone.

Le atmosfere sono terrificanti, l’interpretazione degli attori è ottima, soprattutto quella di Vera Farmiga che interpreta Lorraine Warren. Non a caso questo film del 2013 ha visto la realizzazione di ben due seguiti: The Conjuring – Il caso Enfield (2016) e The Conjuring – Per ordine del diavolo (2021).

Film sugli esorcismi: i coniugi Warren in The Conjuring

Liberaci dal male

Il film inizia come un poliziesco: Eric Bana (Troy) è un detective del distretto di New York, alle prese con un caso di quella che sembrerebbe schizofrenia. La criminale, infatti, è stata ripresa dalle telecamere dello zoo dove si trovava intenta nel buttare nella gabbia dei leoni il suo neonato.

Ben presto però, una serie di eventi e l’intervento di un prete, lo porteranno a pensare che non si tratti di un semplice caso di malattia mentale. Il film è ansiogeno e pieno di colpi di scena che vi terranno incollati allo schermo.

Film sugli esorcismi: Eric Bana in una scena di Liberaci dal male

The Conjuring 2

Ancora un film dalla saga di The Conjuring: ebbene si, James Wan ha fatto un ottimo lavoro.

Se pensiamo alle atmosfere e il caso al quale i coniugi Warren si stanno interessando, potremmo dire che il film è meno spaventoso del precedente, ma c’è un ma: una presenza non inerente al caso sta perseguitando Lorraine nella sua casa, un demone con le sembianze di una suora. Il demone è talmente terrificante da aver ottenuto un film stand alone, ovvero The Nun – La suora, che presto vedrà anche un seguito.

Film sugli esorcismi: Warren e la suora in The Conjuring 2

L’esorcista

Come poteva non esserci il film che ha dato origine a tutte le altre pellicole dello stesso filone narrativo: L’esorcista, Il famoso e ai tempi scandaloso film di William Friedkin che dal ’73, anno in cui fu realizzato, riesce a spaventare tutt’ora grazie al magnifico trucco e alla voce del demone Pazuzu creata dall’attrice Mercedes McCambridge.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty, ha una trama semplice: la piccola Regan (Linda Blair) viene impossessata e spetterà all’esorcista cercare di salvarla. Il film è un cult assoluto, pilastro indiscusso del genere horror e, in generale, della storia del cinema.