5 film da vedere per combattere il caldo

Questa estate è stata molto particolare: il caldo può piacere ad alcune persone, ma non vi è dubbio che in gran parte d’Italia ha creato non pochi problemi e che luglio è stato veramente insopportabile. Purtroppo, però, non è finita e alcune giornate sono ancora insopportabili.

Ecco allora una lista di cinque film da vedere per “rinfrescarsi” un pochino, o almeno per averne l’illusione.

It’s all about love (2003)

I protagonisti del film

Con questa particolare pellicola fantascientifica iniziamo la nostra lotta contro il caldo: Claire Daniels (Romeo + Juliet) e Joaquin Phoenix (Il Gladiatore), sono due innamorati che per riuscire a vivere insieme ed a salvare le loro vite, devono far in modo di scappare dalla famiglia di lei… non sembra troppo complicato, vero?

Purtroppo, a causa dei cambiamenti climatici, il mondo può diventare congelato in un istante, tanto che ormai la popolazione si è abituata alla morte dei propri simili. La cosa è repentina, e mentre i poveri protagonisti del film rischiano la vita a causa del freddo, voi spettatori potrete congelarvi psicologicamente ed esserne felici.

Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello (2001)

La Compagnia al passo di Caradhras

Certo, il primo film della trilogia diretta da Peter Jackson ci mostra vari ambienti ed è vero che quando vediamo il Monte Fato e le fiamme di Isengard, non proviamo certo piacere… ma per un buon minutaggio assistiamo alla disperata lotta di Frodo ed i suoi compagni, prima tra le nevi del passo di Caradhras, per poi assistere alla terribile tempesta che costringerà i compagni ad addentrarsi nelle Miniere di Moria.

Non ditemi che non avete provato un brivido di freddo, vedendo le guance arrossate dal gelo dei piccoli 4 Hobbit.

Frozen (2013)

Sven la renna

Let it go… Let it go… Questo film è perfetto per ostacolare il caldo estivo.

Elsa, regina di Aerendel, ha i poteri del ghiaccio e per sbaglio, in uno scatto di ira, congela tutto il suo regno, in quanto incapace di gestire il suo potere.

Il film della Disney, fu un enorme successo e presto infatti, ci sarà un altro seguito: basato sul racconto “La regina delle Nevi”, probabilmente si svolge in Norvegia, paese alquanto freddo nei periodi invernali e mite in quelli estivi. Non vorreste essere lì al fresco in questo momento?

Le Cronache di Narnia – il leone, la strega e l’armadio (2005)

La regina bianca

Parlavamo della favola “La regina delle Nevi”? Ed ecco che questa pellicola è tratta dal romanzo di C. S. Lewis. Il film, prodotto dalla Walden Media, fu distribuito dalla Walt Disney Pictures e racconta del Regno di Narnia, sotto il terribile incantesimo della Regina Bianca, interpretata da una meravigliosa Tilda Swinton (Constantine), completamente congelato. Solo i quattro fratelli Pevensie potranno salvare il regno dalla strega.

Batman & Robin (1997)

Arnold Schwarzenegger è Mr Freeze

La pellicola di Joel Schumacher potrebbe sembrare fuori contesto: cosa c’entra Batman con il combattere il caldo? C’entra perché l’antagonista del film è Arnold Schwarzenegger (Terminator) che interpreta Victor Fries / Mr. Freeze, il quale da nome, congela tutto. Questo è il suo marchio di fabbrica ed è in compagnia di una cattivissima e sensuale Poison Ivy (Uma Thurman).

Il divertente quanto tamarrissimo (ndr) film vanta un cast di eccezione: oltre i nomi già menzionati abbiamo George Clooney (Gravity) nei panni di Batman e Chris O’Donnell (NCIS: Los Angeles)