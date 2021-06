#AlCinema – I film in sala a Giugno

È con più tranquillità che, in questi giorni, possiamo finalmente tornare in sala a gustarci un buon film sul grande schermo, dopo mesi passati lontani dai cinema, alle prese con abbonamenti alle più svariate piattaforme di streaming e schermi dalle dimensioni improbabili.

Che siate da soli o in compagnia (sempre nel rispetto delle regole), anche nelle serate estive che si stanno avvicinando, c’è sempre un buon momento per sedersi in sala davanti ad una pellicola.

E l’offerta di giugno è veramente ampia e variegata, per accontentare tutti i gusti.

#AlCinema è la rubrica che ti aggiorna, ogni mese, sulle uscite in sala più rilevanti da non perdere!

DAL 2 GIUGNO

The Conjuring – Per ordine del diavolo – Michael Chaves

Tutti per Uma – Susy Laude

DAL 3 GIUGNO

Adam – Maryam Touzani

Estate ‘85 – François Ozon

Fulci Talks – Antonietta De Lillo

Maledetta primavera – Elisa Amoruso

The Shift – Alessandro Tonda

Valley of the Gods – Lech Majewski

DAL 4 GIUGNO

L’occhio di vetro

Mi piace Spiderman..e allora? – Federico Micali

DAL 7 GIUGNO

Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord – Dario Acocella

DAL 10 GIUGNO

Bon Jovi

Comedians – Gabriele Salvatores

Fellinopolis – Silvia Giulietti

I profumi di Madame Walberg – Grégory Magne

In prima linea – Matteo Balsamo

Io, lui, lei e l’asino – Caroline Vignal

La Cordigliera dei sogni – Patricio Guzmán

Lassie torna a casa – Hanno Olderdissen

Punta Sacra – Francesca Mazzoleni

Quello che non so di te – Brian Baugh

Run – Aneesh Chaganty

DAL 14 GIUGNO

Amazing Grace – Alan Elliott, Sydney Pollack

Extraliscio – Punk da balera – Elisabetta Sgarbi

DAL 16 GIUGNO

Spiral – L’eredità di Saw – Darren Lynn Bousman

DAL 17 GIUGNO

Futura – Lamberto Sanfelice

Kufid – Elia Mouatamid

La nostra storia – Fernando Trueba

La vita che verrà – Herself – Phyllida Lloyd

Mandibules – Quentin Dupieux

Monster Hunter – Paul W. S. Anderson

Spirit – Il Ribelle – Elaine Bogan

DAL 21 GIUGNO

Raffaello – Il giovane prodigio – Massimo Ferrari

DAL 23 GIUGNO

La guerra a Cuba – Renato Giugliano

DAL 24 GIUGNO

A Quiet Place 2 – John Krasinski

Hasta la vista – Geoffrey Enthoven

La brava moglie – Martin Provost

La felicità degli altri – Daniel Cohen

School of Mafia – Alessandro Pondi

Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare

Una donna promettente – Emerald Fennell

Voyagers – Neil Burger

DAL 25 GIUGNO

800 Eroi – Guan Hu

DAL 28 GIUGNO

Happy Together – Wong Kar-Wai

SPECIALE

Torna al cinema Oldboy di Chan-wook Park.