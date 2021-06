Sky e NowTv – Tutte le uscite di Giugno 2021

Indice dei contenuti FILM

NowTv, il servizio di streaming legato a Sky, ha reso noti i titoli di giugno 2021 che saranno disponibili sia on demand su Sky, che in streaming su NowTv.

Di seguito trovi la lista completa dei film e delle serie tv che si aggiungono al catalogo di Sky e NowTv.

FILM

Nowtv – Lacci

Un conto da regolare – 1 giugno

Lacci – 2 giugno

I calcianti – 3 giugno

Crescendo – #makemusicnotwar – 4 giugno

Wander – Inganno mortale – 5 giugno

Il mio amico Alexis – 5 giugno

The Keeper – La leggenda di un portiere – 6 giugno

Security – 7 giugno

Amore a seconda vista – 8 giugno

Lucy in the sky – 9 giugno

Running with the Devil – La legge del cartello – 10 giugno

Superpapà: un lavoro da vertigini – 12 giugno

Le sorelle Macaluso – 13 giugno

Wonder Woman 1984 – 14 giugno

You should have left – 15 giugno

Regina – 16 giugno

Max Steel – 17 giugno

Superpapà: operazione vacanze – 19 giugno

La vita straordinaria di David Copperfield – 20 giugno

Skyfire – 22 giugno

Irresistible -24 giugno

Black Water: Abyss – 25 giugno

Fantasy Island – 29 giugno

Foster Boy – 30 giugno

SERIE TV

Nowtv – Sharp Objects

Sharp Objects – 1 giugno

The Leftovers 3 – 9 giugno

Omicidio a Easttown – 9 giugno

Veep – 15 giugno

Cobra – Unità anticrisi – 18 giugno

Animals – 19 giugno

Alfredino – Una storia italiana – 21 giugno

Here And Now – 24 giugno

Capitaine Marleau – 24 giugno

INTRATTENIMENTO

Nowtv – Modigliani E I Suoi Segreti

L’eldorado della Droga Viaggio in USA s.2 – 1 giugno

Siesta Key – 1 giugno

I Wish I was Like You – 2 giugno

D-Day Lotta alla sopravvivenza – 2 giugno

Via Italia – 3 giugno

I Maghi del Garage – 4 giugno

True Life Crime – 5 giugno

Black Arts Matters – 12 giugno

Joan Mirò Il Fuoco Interiore – 13 giugno

Un Sogno in Affitto – 17 giugno

Modigliani e i suoi Segreti – 20 giugno

Michelangelo Pistoletto – Artista a Responsabilità Illimitata – 25 giugno

Tuttinsieme – 26 giugno

The Hills New Beginnings – 28 giugno

Tanti Auguri Maurizio Battista – 29 giugno