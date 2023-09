Aquaman 2: ecco quando esce il primo trailer (e le prime immagini)

Aquaman 2, o per meglio dire Aquaman e il regno perduto, ha subito per mesi le conseguenze del cambio di rotta dei DC Studios. Infatti, era da mesi e mesi che non si avevano notizie sul film, alcuni di noi se n’erano addirittura dimenticati.

Ecco che quando tutto sembra perduto, come il regno, la Warner Bros. decide di rianimare i fan con le prime immagini e l’annuncio della data del primo trailer. Il primo teaser uscito poche ore fa prepara all’uscita del trailer ufficiale, in arrivo questo giovedì.

Aquaman e il regno perduto, diretto da James Wan e con Jason Momoa nei panni del protagonista, sarà distribuito nei cinema italiani a partire dal 20 dicembre 2023. Nel cast del nuovo film DC saranno presenti anche Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II e Amber Heard.

Nutrite delle aspettative per Aquaman 2 o pensate che sia un flop annunciato?