Marvel’s Avengers: cosa sappiamo su Spider-Man?

Spider-Man è uno dei personaggi più amati dai fruitori della Marvel. Videogiochi, fumetti, film e gadget che riguardino Peter Parker sono prodotti di enorme successo. La presenza di questo iconico supereroe all’interno dell’universo della nuova fatica Crystal Dynamics è, pertanto, una felice notizia per i fan.

Marvel’s Avengers è uscito da pochi giorni e sta rapidamente racimolando utenza. La struttura del videogioco prodotto da Square Enix è quella di un game as a service che promette aggiornamenti continui e frequenti almeno per il prossimo lustro.

Tra le novità future che già si sapevano ben prima del lancio, vi è il personaggio di Spider-Man, pronto a fare il proprio ingresso negli Avengers.

Il MCU è stata testimonianza di quanto Spider-Man sia un personaggio complesso da gestire dal punto di vista dei diritti. Nonostante sia una delle icone della Marvel, la licenza di qualsiasi prodotto inerente al personaggio è saldamente nelle mani di Sony sin dai tempi della trilogia di Raimi.

A causa di ciò abbiamo vissuto, l’anno scorso, un delirante braccio di ferro tra Disney e l’azienda giapponese per il mantenimento dell’Uomo Ragno all’interno del glorioso MCU anche in fase IV.

Quale sarà il destino di questo amato personaggio rispetto al nuovo gioco di Crystal Dynamics Marvel’s Avengers?

Quando si unirà l’Uomo Ragno agli Avengers?

Spider-man limitato alle console Sony?

E’ stato confermato che Spider-Man sarà esclusiva Sony anche per quanto riguarda Marvel’s Avengers. Pertanto solamente la versione Ps4 e la futura versione Ps5 potranno godere del personaggio all’interno del proprio roster.

Non si sa se, di risposta, sarà concesso a Xbox One e Serie X, Stadia e Windows un palliativo, oppure semplicemente si ritroveranno monche di un vendicatore.

Finestra di lancio

L’aggiornamento che avrà come piatto principale Spider-Man è previsto per un generico 2021. Alcuni leak e previsioni suggeriscono Marzo 2021 come periodo papabile.

Peter Parker o Miles Morales?

Al lancio di PS5 Sony rilascerà anche un DLC stand-alone di Marvel’s Spiderman incentrato sul personaggio di Miles Morales. E’ verosimile dunque che possa essere lui a indossare il costume nel gioco dedicato agli Avengers. Non si esclude un inserimento di entrambi i personaggi.

Il costume verrà realizzato da 0 e non sarà quindi un omaggio ai recenti giochi dedicati al supereroe.

Nuovo ciclo narrativo per Marvel’s Avengers?

L’introduzione di un personaggio potrebbe coincidere con l’introduzione di un nuovo ciclo narrativo e nuove missioni multiplayer. Essendo, tuttavia, Spider-man un esclusiva Sony, questa possibilità sembra essere remota.

Square Enix difficilmente investirebbe soldi in uno scenario che potrebbero giocare solamente gli utenti Sony, mettendo in cattiva luce (ulteriore) le versioni del gioco per le altre piattaforme.

Sarebbe tuttavia emozionante sfidare Venom, Green Goblin, Octopus e compari. L’ipotesi in questione, dunque, rimane un’allettante possibilità.

Confermati costumi, gadget e sfide numerose dedicati all’Uomo Ragno.

Marvel’s Spider-Man

Quanto costerà il personaggio di Spider-Man?

Crystal Dynamics ha confermato che l’Uomo Ragno sarà un aggiornamento gratuito per Playstation. L’introduzione del personaggio avverrà in concomitanza ad un evento in-game costruito ad hoc.

Si potrebbe discutere giorni su quanto sia ingiusta, per gli utenti, l’esclusività di un personaggio così iconico e così importante per la Marvel. Ma non dimentichiamoci che l’Uomo Ragno è solamente uno tra le decine di supereroi che il gioco promette di introdurre nei prossimi anni.

Trailer di Marvel’s Avengers

Una certezza confermata in via ufficiosa è che presto potremo giocare nei panni di praticamente tutti i protagonisti degli ultimi film dedicati agli Avengers. Oltre ad essi verranno introdotti personaggi esterni e numerose spalle. Quest’ultime andranno ad arricchire il comparto narrativo.

Se non possedete una console Sony non potrete godere delle eleganti evoluzioni di Spider-Man, ma troverete sicuramente un altrettanto carismatico alter-ego virtuale.

Siamo di fronte ad uno dei progetti più ambiziosi a tema supereroistico della storia del videogioco. L’influenza di Marvel’s Avengers è già evidente nei progetti della concorrente DC: Gotham Knights e Suicide Squad avranno una struttura molto simile.

