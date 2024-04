Venture: il nuovo eroe di Overwatch 2!

Sul sito ufficiale gli sviluppatori la introducono così: “Grazie al potere della sua Scavatrice Smart, Venture può lanciare energia sismica instabile che infligge danni a raffica, esplodendo al contatto. Con l’abilità Immersione può rifugiarsi sottoterra diventando invincibile e, accumulando carica, può poi tendere agguati precisi rispuntando in superficie. Inoltre, può utilizzare lo Scatto Trivella per avanzare e respingere i nemici. Quando è il momento di annientare chiunque osi mettersi sulla sua strada, può scatenare l’Ultra Scossa Tellurica per rilasciare una potente onda d’urto. Che tu voglia scavare gallerie sotterranee segrete o dominare in corpo a corpo, con Venture avrai a disposizione meccaniche versatili che getteranno gli avversari di Overwatch 2 in confusione“.

In arrivo insieme alla nuova patch della Stagione 10, abbiamo tre grosse novità in arrivo in casa Blizzard, oltre alle solite modifiche per alcuni personaggi, soprattutto per Reinheardt e Wrecking Ball.

La prima novità è l’arrivo di un nuovo eroe: Venture!

Categorizzata come eroe d’attacco, Venture scava la propria via all’interno del roster dei personaggi di Overwatch 2.

Ma attenzione perchè sembra che possa anche rifugiarsi sotto terra grazie alla sua trivella e colpire in ogni momento.

Nuova modalità e Altro

Altra grossa novità è l’introduzione di una nuova modalità, Scontro. Una modalità in cui l’obbiettivo è quella di conquistare degli obbiettivi nella mappa posti in una linea retta.

Bisogna però prestare attenzione allo scadere del tempo!

La modalità obbligherà le due squadre ad agire strategicamente per conquistare i 5 punti e difenderli fino alla vittoria.

Insieme a Scontro viene anche rilasciata una nuova mappa: Hanaoka.

Ultimo grosso cambiamento è lo sblocco automatico degli Eroi usciti di recente, prima ottenibili attraverso Pass Battaglia o sfide.

Personaggi come Ramattra, Mauga, Lifeweaver saranno disponibili per chi non li possiede ancora una volta installata la patch.

Se volete avere informazioni più specifiche vi lascio qui le patch notes complete e le note ufficiali dell’aggiornamento.