Annunciato il Valencia Indie Awards

Nella giornata di oggi è stato annunciato il Valencia Indie Summit, evento internazionale pensato per riunire giocatori nazionali e internazionali nella città di Valencia. Questo evento è alla sua settima edizione e promette di riunire centinaia di professionisti e appassionati tutti assieme all’interno di un’area espositiva.

L’evento si svolgerà dal 16 al 18 maggio 2024 dividendosi in due sezioni. Le prime due giornate saranno dedicate ai professionisti, sviluppatori e industrie. La terza giornata invece sara interamente dedicata agli appassionati. Durante tutti e tre i giorni saranno presenti talkshow, mostre, aree networking e investitori. L’evento terminerà il 18 maggio con i Valencia Indie Awards.

Per iscrivere il proprio videogioco basterà andare su questo link, scendere fino alla sezione Valencia Indie Awards ’24 e premere Registration for the contest.

Regolamento dei Valencia Indie Awards

Prima di iscrivervi al contest leggete però attentamente il seguente regolamento:

La scadenza per la registrazione del videogioco è il 15 aprile 2024. Il videogioco può essere in qualsiasi fase di sviluppo (alpha, beta, demo, versione finale) ma deve avere almeno una file eseguibile per Windows, Mac, collegamento ad AppStore o Google Play (preferibilmente versioni per computer). Il titolo deve essere stato sviluppato nel corso del 2023-24 e dopo il 15 febbraio 2023, indipendentemente dal fatto che sia già stato pubblicato o meno. Saranno esclusi i vincitori delle precedenti edizioni del Valencia Indie Summit. Non vi è alcun limite di budget nello sviluppo/impresa, né nel numero di membri/lavoratori. Sarà necessario un solo rappresentante per squadra. Il tema dei progetti presentati sarà libero ma non potrà contenere contenuti considerati diffamatori, sessisti, razzisti, xenofobi, discriminatori, pornografici, illegali o che violino in alcun modo i diritti altrui. Né l’organizzazione né alcuno dei suoi collaboratori sarà legalmente responsabile del contenuto presentato al concorso e pertanto declina ogni responsabilità legale per il contenuto del materiale. I concorrenti al concorso accettano il trattamento e la conservazione dei propri dati ai fini del controllo della partecipazione e della promozione dell’evento. Tutti i partecipanti al presente concorso accettano che l’organizzazione abbia il diritto di utilizzare le immagini ed i video del progetto presentato ed i loro nomi, l’uso sarà fatto esclusivamente per scopi pubblicitari e di promozione dell’evento e di ciascun progetto per almeno cinque anni. I partecipanti dovranno consegnare un pacchetto di screenshot del titolo del progetto e un altro collegamento alle compilation, in due file .zip separati. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare anticipatamente il regolamento, il mancato rispetto dello stesso potrà comportare la squalifica dei partecipanti. I giochi eletti verranno presentati a LasNaves in una mostra permanente nei giorni 16-18 maggio, la premiazione avrà luogo il giorno 18. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le regole e condizioni del concorso.

Tutti i premi degli Indie Awards