Fortnite: In arrivo la nuova collaborazione con Star Wars

Stando a quanto recentemente rivelato da alcuni leaker, sembrerebbe che Fortnite si sta preparando alla sua nuova espansione a tema Star Wars. Il colossale crossover si prospetta arrivare nei primi giorni del mese di maggio. Dopo la celebre collaborazione con Avatar, la leggenda di Aang, ecco quanto ci attende.

A rivelarlo sono stati proprio alcuni data miner, i quali scandagliando i dati di gioco hanno trovato elementi che non lasciano spazio all’immaginazione. Il prossimo crossover con il noto Battle Royale targato Epic Games sarà proprio Star Wars.

Fortnite: Le novità previste nel mese di maggio

Oltre a svariati oggetti (tra i quali è plausibile immaginare anche l’arrivo di nuove skin), sembrerebbe esserci anche molto di più. Parrebbe infatti che nel mese di maggio ci sarà un vero e proprio evento digitale per i giocatori! E chi mai potrebbe suonare se non la celebre band Figrin D’an and the Modal Nodes di Star Wars.

Conosciuta ed amata dai fan di tutto il mondo come “Cantina Band“, il gruppo in questione è composto da sette membri, tutti di razza “Bith” e originari del pianeta Clak’dor VII. Queste bizzarre creature troverebbero il loro prossimo palco all’interno di Fortnite, per un concerto a dir poco “stellare”.

Per quanto riguarda l’inizio di questo evento non abbiamo dubbi. Il nuovo crossover tra Fornite e Star Wars si concretizzerà entro la giornata di venerdì 3 maggio 2024. E voi siete pronti ad avventurarvi in questa nuova sbalorditiva collaborazione?