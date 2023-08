Barbie ha cambiato tutto: annunciato il film sul Monopoly

Volendo essere volutamente sopra le righe, possiamo dire che Barbie sarà capostipite di un nuovo filone cinematografico che da qui ai prossimi anni vedremo al cinema. Se fino a qualche anno fa era il cinema a creare brand e merch (vedi, ad esempio, Star Wars), ora la rotta sembra rovesciata, con franchise già famosi che ricorrono al cinema.

Dopo il grande successo di Barbie, infatti, Mattel ha annunciato altri 14 film in produzione basati su dei loro giocattoli. Questi saranno basati su: Barney, Polly Pocket, Hot Wheels, Magic 8 Ball, UNO (le carte), Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, Christmas Baloon, Thomas and Friends, American Girl, View Master, Matchbox, Wishbone, Major Matt Mason e Masters of the Universe.

Se questa però poteva sembrare una notizia quasi scontata in casa Mattel, visti gli incassi di Barbie, ora il trend sembra abbia contagiato anche altri brand similari. Come riportato da Variety, Lionsgate ha acquisito le attività televisive e cinematografiche di Entertainment One (eOne) da Hasbro. L’accordo, che dovrebbe chiudersi entro fine anno, prevede come primo progetto il film sul Monopoly.

In merito a questo passaggio, il CEO di Hasbro, Chris Cocks, ha affermato che “l’intrattenimento rimane una priorità assoluta” e che Hasbro rimarrà comunque impegnata per “dare vita a nuove idee originali progettate per alimentare tutte le aree del mondo di Hasbro”.

Sono anni che si vocifera di un film sul Monopoly, poi mai realizzato. Al momento non sono noti altri dettagli, né per quanto riguarda gli attori, né per quanto riguarda il regista.