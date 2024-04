Marvel Snap: la vedova bianca

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Aprile: questo martedì 23 alle ore 20 uscirà la nuova carta su Marvel Snap! La vedova nera ritrova la sorella dopo tanto tempo! Yelena entra in grande stile come membro dei Thunderbolts! Vediamo se anche Red Guardian sarà contento!

Ma andiamo come sempre ad analizzare l’utilità della carta sul nostro gioco preferito:

White Widow

Descrizione:

White Widow (costo: 2, potenza: 2) = Alla Scoperta: Aggiungi una carta Bacio della Vedova nella location del tuo avversario.

Non vedo grandissimi utilizzi specifici per questa carta. Sicuramente sarà usata in dei mazzi Junk vedendo l’effetto del “bacio della vedova“. Che ci imporrà di non riempire quella location. Oppure dato il ritorno di mazzi toxic con Luke Cage e Hazmat sarà molto utile. Andrà a dare fastidio a Dazzler sicuramente ma per il resto non è una di quelle carte su cui costruirei un archetipo. Ma per questo noi siamo fortunati dato che su Marvel Snap ogni carta può essere utile!

Bacio della vedova (costo: 0, potenza: 0) = Effetto continuo: ha -4 Potenza. Disabilita questa capacità se il tuo campo di questa posizione è pieno.

Ma chi è White Widow?

Yelena Belova, la terza Vedova Nera (Black Widow), è un personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics. Creato da Devin K. Grayson e J. G. Jones, la sua prima apparizione avviene in Inhumans (vol. 2) n. 5 (marzo 1999).

Amorale ex-spia GRU ed assassina senza scrupoli. Yelena Belova è stata addestrata nel periodo post-sovietico nella Stanza Rossa allo scopo di rimpiazzare la traditrice Natasha Romanoff in qualità di terza Vedova Nera.

Poteri e abilità

Yelena Belova ha ricevuto lo stesso addestramento di Natasha Romanoff. Divenendo a sua volta una vera e propria arma vivente. Esperta nel combattimento corpo a corpo, nell’uso delle armi bianche e da fuoco, nonché una superba stratega finemente addestrata in tattica militare, esplosivi e manovre di volo. Dotata di un elevato quoziente intellettivo, Yelena è inoltre una grande esperta di spionaggio nonché un’atleta, ginnasta, acrobata, contorsionista e trapezista di livello olimpico con straordinarie capacità coordinative.

Il suo equipaggiamento è costituito da una tuta nera aderente antiproiettili ed un paio di bracciali metallici contenenti un imprecisato quantitativo di gadgets, esplosivi plastici, un radiotrasmettitore, un rampino estensibile ed un emettitore di energia elettrica.