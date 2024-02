Bee Gees, il biopic è in arrivo: il regista è da capogiro!

Dopo aver assistito al successo di Bohemian Rapsody (2018), film sulla band di fama internazionale i Queen, c’è stata una riscoperta dei film di genere biopic sugli artisti musicali.

Di biopic, ovvero film che narrano la vita di una figura realmente esistita, sul mondo della musica ne abbiamo visti e ne vedremo ancora tanti: basti pensare al recente film di Baz Luhrman, Elvis, con protagonista Austin Butler, che presto rivedremo in Dune parte 2, o alle future pellicole su Bob Marley e Michael Jackson, Bob Marley: One Love e Michael, il primo in uscita la prossima settimana, mentre il secondo è atteso per il 2025. Inoltre, quest’anno ci aspetta il biopic su Amy Winehouse, Back to Black, in uscita nelle sale italiane il 18 aprile e con un trailer uscito poco più di una settimana fa.

Ebbene, ora è il turno di altre leggende della musica, i Bee Gees. I tre fratelli hanno raggiunto un gran successo tra gli anni ’60 e ’80, soprattutto grazie alle loro hit immortali come Night Fever e Stayin’ Alive, presenti anche nel film La febbre del sabato sera con John Travolta (Pulp Fiction).

Il film avrà tra i produttori esecutivi Barry Gibb, unico membro dei Bee Gees ancora in vita, come regista niente di meno che Ridley Scott, mentre la sceneggiatura sarà a cura di John Logan (Il Gladiatore, L’ultimo samurai). Il film sui Bee Gees, ancora senza titolo, sarà prodotto dalla Paramount e la sua data di uscita è ancora da determinarsi.