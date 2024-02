Dune: quanti film ha in programma Denis Villeneuve? Risponde il regista

Denis Villeneuve ha dichiarato quale sarà il suo ultimo film per la saga di Dune, in attesa della seconda parte.

Con l’arrivo di Dune – Parte 2 il 28 febbraio, non vediamo l’ora di tornare su Arrakis e continuare a vivere il viaggio di Paul, interpretato da Timothée Chalamet, non ancora terminato. Ma quanti film sono ancora in programma?

Denis Villeneuve, il regista della saga cinematografica tratta dai romanzi di Frank Herbert, corre in nostro soccorso, dichiarando che l’ultimo film del suo Dune sarà “Dune Messia”, tratto dall’omonimo romanzo.

La storia in questione è ambientata dodici anni dopo gli eventi del primo romanzo e Villeneuve ha detto le seguenti parole in un’intervista con il Time, non lasciando molto spazio ad altre interpretazioni.

Dune Messia sarà l’ultimo film di Dune per me…

Il regista ha poi aggiunto che, nonostante la saga di Dune non si concluda con quel capitolo, considera gli altri libri “troppo esoterici” per essere materiale di un film.

Questo non impedisce la realizzazione di altri progetti facenti parte del mondo di Dune: ricordiamo infatti che è in produzione una serie sulle Bene Gesserit, il potente ordine di streghe, intitolata La Profezia.

Siamo quindi sicuri di avere un Dune 3, mentre la seconda parte concluderà il primo romanzo. A tal proposito, siamo sicuri del ritorno di Chalamet nel ruolo di Paul, ma non possiamo esserlo allo stesso modo per Zendaya nel ruolo di Chani, nonostante l’attrice si sia dichiarata entusiasta all’idea, qualora il regista la convocasse.