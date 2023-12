Bradley Cooper, i 5+1 migliori film con l’attore

Bradley Cooper è sicuramente un attore molto amato dal pubblico. Ha donato il suo volto a tanti personaggi straordinari che difficilmente potranno essere dimenticati. Il suo talento attoriale non può essere messo in discussione, così come quello da regista. Nei suoi primi due film da regista A star is born e Maestro, dimostra di essere un fuoriclasse anche alla regia. In occasione dell’uscita nelle sale del suo nuovo film, andiamo a fare un viaggio nei suoi 5 migliori film, con un bonus finale.

5. Il sapore del successo

Il sapore del successo è uno dei film più belli sul mondo della cucina. In questa pellicola Bradley Cooper interpreta uno chef 2 stelle Michelin, che, dopo aver portato al fallimento il suo ristorante a causa della sua dipendenza da droga e alcol, cerca di rilanciare la sua carriera aprendone un altro e tentando di raggiungere la terza stella. Questo lungometraggio mostra quanto la vita in cucina possa essere pesante ed è sicuramente un’opera da non perdere.

4. American Sniper

Cooper in American Sniper è attore e produttore. Infatti Warner Bros aveva acquistato i diritti sull’autobiografia del cecchino Chris Kyle, con Bradley come produttore. L’attore avrebbe voluto affidare il ruolo del cecchino a Chris Pratt, ma la WB si accordò per acquistare la storia solo a patto che Cooper vestisse i panni del protagonista. Questa scelta fu decisamente azzeccata. Del resto il film, diretto da Clint Eastwood, riscosse un grande successo e Bradley Cooper venne candidato agli Oscar come miglior attore protagonista.

3. Il lato positivo

Come non inserire in classifica Il lato positivo. Un film struggente diretto da David O. Russel, nel quale Cooper si trova al fianco di una fenomenale Jennifer Lawrence. Qui viene raccontata la storia di Patrick che, dopo essere stato dimesso da una clinica psichiatrica, tenda di riconquistare l’ex moglie, per poi infatuarsi di una vicina di casa. Anche in questa pellicola l’attore mostra il suo talento e le sue capacità.

2. A star is Born

A star is Born è stato il suo esordio alla regia, un esordio con il botto. Non solo è riuscito a dirigere il film in modo bilanciato, ma ha anche messo in scena una delle sue migliori performance attorniati migliori di sempre. Essere allo stesso tempo regista e attore non è semplice, farlo nel primo film è un impresa ancora più complessa, ma Bradley Cooper ha portato a casa un bellissimo film.

1. Maestro

Maestro è la sua ultima opera, la seconda da regista. Questo film è un gioiello che l’attore può custodire gelosamente. Qui, non solo dimostra un’altra volta le sue capacità alla regia, ma ci regala quella che è senza alcun dubbio la sua migliore performance. Riesce a interpretare Leonard Bernstein senza alcuna sbavatura, ci fa vivere le sue gioie, i suoi dolori e ogni suo singolo turbamento. Questo film verrà ricordato e avrà sicuramente successo ai prossimi Academy Award.

Bonus goliardico fuori classifica: Una notte da leoni

Sì, la classifica doveva comprendere soli 5 titoli, ma come non contare la saga de Una notte da Leoni. Questi tre film sono riusciti a intrattenere tutto il mondo, grazie soprattutto alle performance degli attori, primo tra tutti il nostro Bradley Cooper. Insomma si conferma, oltre che un bravo regista, un attore eccezionale capace di portare a casa ruoli drammatici, ma anche personaggi esilaranti.