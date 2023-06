Capcom Showcase: Dragon’s Dogma 2 tra i titoli dell’evento

Con l’arrivo dell’estate, i giocatori si stanno preparando ad una marea di eventi tra cui il Capcom Showcase. La diretta dell’omonima compagnia videoludica è quasi alle porte ed i fan non vedono l’ora di scoprire cosa la software house stia organizzando.

Per fortuna, Capcom ha confermato 3 dei titoli che saranno presenti nella notte del Capcom Showcase per cui i fan non stanno più nella pelle.

Dragon’s Dogma 2, il titolo più atteso del Capcom Showcase

Allo scoccare della mezzanotte di ieri, sull’account Twitter di Capcom USA è stato pubblicato un tweet che ha rivelato i tre giochi chiave della serata. Sicuramente, il titolo che tutti aspettano con ansia è Dragon’s Dogma 2.

Non è la prima volta che si sente parlare del gioco in questione, dato che si è già avuto modo di guardare un trailer durante il PlayStation Showcase del mese scorso. Ad oggi, non si ha ancora una data di uscita, ma i giocatori sperano di scoprirla durante il Capcom Showcase.

Per il momento, si sa solo che Dragon’s Dogma 2 riprenderà tutte le amate meccaniche di gioco del primo capitolo e le eleverà al massimo del suo potenziale. Una delle funzionalità peculiari del franchise è sicuramente quella delle Pedine, NPC creati dai giocatori che possono accompagnare gli Arisen nel loro viaggio per il trono.

Questa meccanica è riuscita a rendere il JRPG single-player un’esperienza quasi multiplayer, anche se solo in parte. Bisogna ricordarsi anche del progetto scartato di Dragon’s Dogma Online, ovvero il vero e proprio titolo multiplayer quasi MMO che non è mai arrivato ufficialmente in tutto il mondo.

Ghost Trick: Phantom Detective e Exoprimal

Gli altri due titoli presenti al Capcom Showcase saranno Ghost Trick: Phantom Detective e Exoprimal ed usciranno rispettivamente il 30 giugno e il 14 luglio.

Ghost Trick è un simpatico puzzle game realizzato dal creatore di Ace Attorney, Shu Takumi, in cui bisognerà usare i poteri di fantasma per salvare una ragazza in costante pericolo.

Exoprimal è l’intrigante PvP-PvE mostrato all’Xbox & Bethesda Showcase 2022. In gruppi di massimo 5 giocatori, potremo impersonare dei giganteschi robot ed affrontare orde ed orde di dinosauri provenienti da misteriosi portali in delle città post-apocalittiche.

Informazioni utili per il Capcom Showcase

Nel tweet e sulla pagina dell’evento viene annunciato che il Capcom Showcase avrà una durata di ben 36 minuti e, oltre ad i titoli precedentemente annunciati, verranno rivelati alcuni aggiornamenti sugli altri progetti della compagnia.

Non bisogna dimenticare che il Capcom Showcase è uno dei tanti eventi del Summer Game Fest, come l’evento di apertura di oggi alle 21:00, l’Xbox Games Showcase & Starfield Direct dell’11 giugno e l’Ubisoft Forward del 12.

L’evento di Capcom si terrà la notte del 13 giugno intorno alle 24:00 e conterrà anche elementi non adatti a minori. Anche voi vi state preparando per queste calde serate piene di eventi videoludici?