PlayStation Plus: ecco i titoli in regalo a giugno 2023

Nella serata di ieri Sony ha svelato i titoli scaricabili a partire dal 6 giugno per tutti i possessori di un abbonamento PlayStation Plus Essential.

Nella serata di ieri, 31 maggio 2023, Sony ha finalmente svelato la lista dei titoli che saranno scaricabili a partire dal 6 giugno per tutti i possessori di un abbonamento PlayStation Plus Essential, Extra o Premium. A differenza dei mesi precedenti l’annuncio è arrivato con un certo ritardo. Questo potrebbe essere dovuto al recente PlayStation Showcase tenuto pochi giorni prima, per evitare che la line-up finisse in secondo piano rispetto a tutti gli annunci dello show.

La line-up del mese di giugno risulta molto interessante offrendo ai giocatori tre titoli usciti tutti da meno di due anni e mediamente apprezzati da pubblico e critica.

NBA 2K23

Ultimo capitolo della celebre saga sportiva targata 2K. Il gioco introduce numerosi miglioramenti, tra cui un nuovo sistema di tiro a canestro basato su diverse barre da scegliere, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Inoltre il gioco presenta importanti cambiamenti nell’IA difensiva, permettendo di affrontare le partite in modo più strategico. Sono stati introdotti poi nuovi badge con un sistemi di livelli rinnovato oltre a molte altre novità minori. Se siate appostanti di NBA potrebbe essere il momento perfetto per abbonarvi a uno dei tier di PlayStation Plus.

Jurassic World Evolution 2

Gioco Gestionale pubblicato da Frontier Developments, sequel del capitolo uscito nel 2018, ambientato nell’universo di Jurassic World. Ambientato dopo il film Jurassic World: Dominion, offre una campagna narrativa con le voci di alcuni membri del cast dei film, quattro modalità di gioco e un incredibile elenco di dinosauri.

Trek to Yomi

Videogioco action a scorrimento laterale pubblicato da Devolver Digital nel 2022. Segue la storia di Hiroki, un giovane spadaccino chiamato a proteggere i suoi cari e la sua città da numerose minacce. Il gameplay si basa su attacco leggero, attacco pesante, parata e contrattacco combinati in sequenza per infliggere il maggior numero di danni al vostro avversario.