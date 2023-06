Summer Game Fest 2023, gli annunci confermati

Saranno oltre 40 i brand tra software house e altre compagnie legate all’industria del gaming a partecipare alla Summer Game Fest 2023 di Los Angeles. Un evento che si preannuncia ricco di novità e importanti comunicazioni del settore.

I brand presenti sono i seguenti: Activision, Amazon Games, Annapurna Interactive, Bandai Namco Entertainment, Behaviour, Capcom, CD Projekt Red, Devolver Digital, Digital Extremes, Disney Interactive, Electronic Arts, Epic Games, Focus Entertainment, Gearbox, Grinding Gear Games, HoyoVerse, Kabam, Larian, Level Infinite, Neowiz, Netflix, Nexon, Niantic, North Beach Games, Paradox, Pearl Abyss, Phoenix Labs, Plaion, PlayStation, Pocket Pair, Razer, Samsung Gaming Hub, Second Dinner, Sega, Smilegate, Square Enix, Steam, Techland, Tribeca Festival, Ubisoft, Warner Bros Games, Wizards of the Coast, Xbox.

La kermesse videoludica organizzata e presentata da Geoff Keighley, la cui partenza è prevista per le ore 21:00 italiane di giovedì 8 giugno. Dovrebbe tenerci collegati per circa due ore, mostrandoci, tantissime World Premiere tra approfondimenti su videogiochi già conosciuti e reveal trailer di titoli inediti.

SUMMER GAME FEST 2023: GIOCHI CONFERMATI E POSSIBILI ANNUNCI

I primi due nomi confermati tra i giochi, e forse i due piu attesi, sono Mortal Kombat 1, ormai leggendario picchiaduro, e Alan Wake 2, atteso seguito del survival horror. Verranno mostrati, infatti, i loro gameplay trailer al pubblico per la prima volta. Questo grazie anche alla presenza dei loro rispettivi creatori.

Sul fronte sorprese tanti si stanno creando aspettative sul possibile gameplay reaveal di Final Fantasyt 7 Rebirth, ultimo titolo della saga di Square Enix. I post pubblicati in questi giorni dalla casa di produzione alimentano molto questa possibilità.

Anche CD Projekt Red ha recentemente promesso nuovi dettagli sull’espansione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e questa potrebbe erssere proprio l’occasione per presentarli. Cosi come è anche probabile che vedremo qualcosa in merito a Death Stranding 2 di Hideo Kojima e Kojima Productions. Per questi titoli vale il fatto che gia in passato sono stati protagonisti di eventi organizzati da Keighley.

Anche da parte del pubblico ci sono delle World Premiere che si spera tanto di vedere a questo Summer Game Fest. Si parla di titoli come Elden Ring Shadow of the Erdtree, Hellblade 2 Senua’s Saga o The Last of Us Multiplayer.

Titoli davvero di fama mondiale ma oltre questi molti fan della Nintendo sognano il possibile annuncio ufficiale della Switch 2 come colpo di scena di chiusura evento.

L’evento sarà trasmesso in diretta giovedì 8 giugno dallo YouTube Theatre di Los Angeles, alle 21:00 (ore italiane) e in streaming su: YouTube, Twitch, Twitter, TikTok, Instagram.