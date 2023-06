Xbox Game Pass: ecco i giochi che lasceranno il pass a giugno

Come ogni mese, con l’arrivo di nuovi titoli, altri lasciano l‘Xbox Game Pass. Come sempre, i titoli disponibili con l’abbonamento possono essere acquistati, prima che scadano, con il 20% di sconto per il gioco e il 10% per gli Add-on.

I titoli che lasciano Xbox Game Pass

Sono ben 6 i titoli che entro il 16 giugno non saranno più disponibili per gli abbonati. Partendo dal gioco di simulazione ingegneristica Bridge Constructor Portal, una singolare fusione del classico Portal e di Bridge Constructor. Sempre parlando di simulazione, anche l’inquietante Maneater, gioco che sperimenta la fantasia più estrema e che porta a interpretare il ruolo di uno dei più grandi predatori dei mari, cioè uno squalo.

Altro titolo, ormai da molto presente sul pass, a essere tolto è Total War: Three Kingdoms. Si tratta di un videogioco di tipo strategico con elementi di tattica in tempo reale e arcade disponibile solo su PC. Stessa sorte, purtroppo per gli appassionati del genere, tocca a Mortal Shell. Un action RPG che mette alla prova la tenacia e la sanità mentale dei giocatori in un mondo in frantumi a tratti ricordando molto Dark Souls.

Gli ultimi due titoli sono lo sparatutto Serious Sam 4, prequel della serie, dove si possono trovare un arsenale esplosivo e carneficine intergalattiche. I giocatori devono difendere l’umanità utilizzando l’ultima unita di resistenza rimasta, la Earth Defence Force, guidata da Sam “Serious” Stone e la sua squadra di disadattati.

Chorus Game è l’ultimo gioco che lascerà l’Xbox Game Pass a giugno. Si tratta di un videogioco di combattimento spaziale sviluppato da Fishlabs e pubblicato da Deep Silver. I giocatori vestono i panni di Nara e della sua astronave Forsaken, per attraversare la galassia e unire le forze della resistenza contro la Cerchia e liberare l’universo dall’oppressione.

Tutti i sei giochi possono essere utilizzati gratuitamente dagli abbonati fino alla loro rimozione. Per quanto riguarda le novità di giugno in arrivo su Xbox Game Pass è disponibile su Hynerd.it un articolo dedicato con i primi titoli resi noti.