Ubisoft forward: online la lineup ufficiale

Soltanto pochi giorni fa la casa di sviluppo franco-canadese aveva annunciato l’evento Ubisoft Forward che si terrà il 10 settembre e verranno presentati dei nuovi giochi.

Nella giornata di oggi è stata finalmente mostrata la lineup ufficiale.

L’occhio dei riflettori è sicuramente puntato su Assassin’s Creed Mirage, di cui sono usciti molti leak e che verrà mostrato per la prima volta durante l’evento.

Oltre al sequel della saga degli assassini, Ubisoft Forward mostrerà delle nuove immagini per Skull & Bones. Il gioco è un titolo molto atteso che purtroppo ha subito uno sviluppo piuttosto travagliato con continui posticipi. La data d’uscita è prevista per l’8 novembre 2022. Non stupirebbe, quindi, se Ubisoft condividesse un’anteprima circa il nuovo gioco mostrando l’open world e le opzioni di personalizzazione.

Ulteriori informazioni verranno mostrate anche per Mario + Rabbids Sparks of Hope. L’evento si terrà questo sabato alle ore 21, ma qualora vogliate sintonizzarvi 25 minuti prima ci sarà un pre-show dove verranno mostrati immagini ed anteprime circa For Honor, Brawlhalla, The Crew 2 e Anno 1800.

Per seguire Ubisoft Forward ci si potrà connettersi su varie piattaforme, tra cui Twitch e Youtube. I fans che seguiranno sulla piattaforma di streaming potranno ottenere anche dei Twitch drops: guardando per 15 minuti si otterrà un emblema per Skull & Bones, mentre dopo 60 minuti gli utenti otterranno il set Sphinx Tattoo su Assassin’s Creed Valhalla.