Daredevil: Rinascita è “più dark” della serie Netflix, parola dello showrunner

"La serie precedente, nel migliore dei casi, era fantastica. Nel peggiore, erano due personaggi in una stanza che parlavano di cosa fosse un eroe. Ho avuto la sensazione che fosse già stato fatto. Non sto prendendo in giro. Non volevo solo sentire i personaggi lamentarsi del loro destino nella vita. Volevo vederli fare delle cose. Penso davvero che Daredevil di Netflix, che conosco nel sangue, fosse molto più noir, e questa serie è più una storia di crimine di New York", continua "Ha elementi dei Soprano e di King Of New York. C'è un'atmosfera per quei classici racconti di crimine degli anni '90. Ha un ritmo e una portata che, per molte ragioni, Netflix non è stata in grado di fare. Erano molto dark, cinematograficamente, non necessariamente per quanto riguarda la storia, anche se c'erano alcuni elementi dark. Noi siamo molto più dark."