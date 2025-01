Daredevil: Rinascita, il trailer conferma violenza, attesi ritorni e data d’uscita

Il Diavolo di Hell's Kitchen è tornato, portando con sé tanti volti amatissimi. Disney ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Daredevil: Rinascita (Daredevil: Born Again è il titolo originale), la nuova serie sul personaggio dei fumetti Marvel interpretato da Charlie Cox.

Un trailer che si apre con l'incontro tra Matt Murdock e Wilson Fisk, divenuto sindaco di New York e a conoscenza dell'identità segreta da vigilante di Matt. Quest'ultimo sembra in realtà aver momentaneamente abbandonato la maschera di Daredevil, come avviene proprio nella serie a fumetti Born Again.

Daredevil e Kingpin (Vincent D'Onofrio), già visti rispettivamente in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk per quanto riguarda il primo, in Hawkeye e Echo il secondo, non sono gli unici attesi ritorni della serie. Il trailer offre le prime immagini di Karen Page (Deborah Ann Woll) e Foggy Nelson (Elden Henson), ma anche del Punitore, interpretato nuovamente da Jon Bernthal. Oltre a loro anche nuovi personaggi, come Muse, White Tiger, il misterioso personaggio interpretato da Michael Gandolfini e il nuovo interesse amoroso del protagonista.

La conferma più importante del trailer è però quella più attesa dai fan: anche con il passaggio di piattaforma, Daredevil: Rinascita non rinuncerà alla violenza. Daredevil: Rinascita uscirà su Disney Plus il 5 marzo in Italia.

Daredevil: Rinascita, come è collegata alla serie Netflix?

Non ci poteva essere titolo più azzeccato per il ritorno di Daredevil. Non si tratta, infatti, di un reboot, una partenza da zero. Quella di Matt Murdock è una rinascita, un nuovo punto di inizio dopo una parentesi più che soddisfacente. Qualcosa a metà tra un soft-reboot e una quarta stagione.

Le tre stagioni della serie Netflix sono unanimemente considerate tra i migliori prodotti televisivi e cinematografici legati al mondo dei fumetti. In un primo momento sembrava che la Marvel stesse per accantonare interamente quanto successo in passato, riprendendo solo due volti amati dai fan e perfetti per i rispettivi ruoli, come Cox e D'Onofrio, per poi raccontare una nuova storia.