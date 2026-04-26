Backrooms: come un giovane autodidatta ha trasformato dei video virali in un film horror A24

Kane Parsons, il giovanissimo regista di Backrooms, si prepara a segnare un record: con l’uscita del suo horror, da noi atteso per il 27 maggio, diventerà il più giovane autore di un lungometraggio nella storia di A24. Ciò che è ancora più interessante, però, è la storia dietro il film.

Backrooms: da video virali a lungometraggio A24

Backrooms nasce come adattamento della serie pubblicata su YouTube a partire dal 2022 dallo stesso Parsons, quando era ancora adolescente.

I video, ispirati fondamentalmente a leggende urbane, mostravano un labirinto infinito di stanze con luci al neon e pareti gialle, creando un’atmosfera disturbante e claustrofobica.

Dal punto di vista tecnico, il regista ha raccontato di aver imparato da autodidatta a utilizzare il software Blender per creare gli ambienti della serie, continuando poi a usarlo anche per il film.

La scenografia è l'elemento cardine e per questo si è prestata molta attenzione nel ricreare la stessa identica tonalità gialla delle mura e si sono costruiti un'infinità di set fisici, capaci di disorientare anche chi vi lavorava. Il tutto per cercare di essere quanto più fedeli possibili alla serie di YouTube.

Backrooms - Sfondo

Rispetto alla serie originale, il lungometraggio punta maggiormente sui personaggi, esplorandone la solitudine e l’isolamento. Parsons ha spiegato che la narrazione è volutamente intima, con poche scene corali e una costante sensazione di vuoto interiore.

Secondo l'autore, il successo della serie è frutto di un’ansia collettiva legata ai sistemi moderni e alla sensazione di smarrimento che ne deriva.

Backrooms: trailer e cast dell'horror A24

Il film vede nel cast Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett e Lukita Maxwell, con la produzione affidata a figure di rilievo come James Wan, Shawn Levy e Osgood Perkins. La sceneggiatura è firmata da Will Soodik.