Spider-Man: Brand New Day, svelate le prime 3 pagine dello script: ecco cosa succede all’inizio del film

Il ritorno di Peter Parker è sempre più vicino. In Spider-Man: Brand New Day, in uscita da noi il 29 luglio, l'eroe interpretato da Tom Holland si ritrova completamente solo: nessuno, infatti, ricorda più chi sia, a causa dell’incantesimo che ha alterato la realtà nel capitolo precedente.

Mancano poco più di tre mesi dall'uscita e il marketing entra finalmente nel vivo.

Entertainment Weekly ha pubblicato online un'esclusiva contenente le prime tre pagine della sceneggiatura, con note e annotazioni del regista Destin Daniel Cretton (noto nel MCU per aver diretto Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli). Noi l'abbiamo letta e questi sono i punti principali che vengono toccati.

Spider-Man: Brand New Day si apre nove mesi dopo gli eventi finali di No Way Home. Peter vive in un modesto appartamento e porta con sé una lettera destinata a MJ, in cui spiegava la verità sulla sua identità e sull’incantesimo di Doctor Strange. Tuttavia, quella lettera non è mai stata consegnata.

La solitudine e gli eventi che ha dovuto sopportare portano Peter a sviluppare abitudini poco sane che lo portano a dei cambiamenti anche fisici.

Spider-Man: Brand New Day - Sfondo

Senza Stark bisogna arrangiarsi

Senza più il supporto tecnologico di Tony Stark, Peter deve contare esclusivamente su sé stesso.

Tutti i suoi strumenti sono fatti in casa, inclusa l'intelligenza artificiale chiamata E.V., che rappresenta l’unica vera compagnia nella sua vita. Tra le sue invenzioni c’è anche un dispositivo simile a una stampante 3D potenziata.

Il legame con il passato

Nonostante nessuno lo ricordi, Peter continua a osservare da lontano le vite di MJ e Ned. Conserva oggetti legati a loro, come una tazza regalata da MJ e un modellino LEGO appartenuto a Ned.

Sul telefono imposta promemoria, tra cui uno per portare fiori sulla tomba di zia May e un altro per seguire i successi accademici del suo ex migliore amico. Anche se soffre, Peter non smette di essere felice per loro.

Azione fin da subito e costume ispirato ai grandi

Una delle prime sequenze del film mostra Spider-Man pronto a intervenire dopo una segnalazione della polizia, lanciandosi tra i grattacieli di New York.

Peter realizza da sé anche il nuovo costume, ispirato agli incontri con le versioni alternative di Spider-Man viste nel film precedente. Il design punta su materiali realistici, con cuciture e imperfezioni che riflettono il suo ritorno alle origini.