Dune 3, il primo teaser trailer ufficiale rivela la data di uscita del film

Ieri, Timothée Chalamet ha rilasciato un post con i poster promozionali di Dune 3, annunciando che oggi sarebbe uscito il trailer, confermato anche sui canali ufficiali del film e di Warner Bros.

Il film copre il terzo libro della prima saga di Frank Herbert, ovvero Dune Messiah. La sinossi recita quanto segue:

"Dodici anni dopo gli eventi descritti in Dune, Paul Atreides è ancora l'imperatore della galassia e governa l'universo conosciuto dalla sua capitale su Arrakis. Da poco si è concluso un jihād scatenato dai Fremen, che vedono in lui il loro messia e desiderano diffonderne il culto su ogni pianeta. Benché Paul sia il più potente imperatore mai esistito, egli stesso è impotente di fronte alla forza del mito che lo circonda e che spinge i suoi fedeli al fanatismo più estremo.

Benché oltre sessanta miliardi di persone siano già perite nella guerra, la prescienza di Paul gli dice che questo è tutt'altro che il peggior futuro possibile per l'umanità. Con questa consapevolezza, Paul spera di indirizzare l'umanità su un percorso che non porti alla stagnazione e all'autodistruzione."

Dune 3, il primo teaser trailer e le ultime novità

Nel trailer di Dune 3, epico in tutte le scene, vediamo ciò che accade durante la guerra santa. Inoltre, abbiamo anche uno sguardo al "nuovo" Duncan Idaho (Jason Momoa) e alla sorella di Paul Atreides, Alia, interpretata da Anya Taylor-Joy.

Nel cast, tra le novità, abbiamo anche Robert Pattinson (Mickey 17), Ida Brooke e Isaach De Bankolé.

Il trailer si conclude con la data di uscita, ovvero dicembre 2026. Con questo film si concluderà la trilogia del primo ciclo di Dune di Denis Villeneuve.