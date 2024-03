Dune 3: quando esce il terzo capitolo della saga con Timothée Chalamet?

Dune – Parte Due ha lasciato senza fiato critica e pubblico, scalando le vette dei box office mondiali in men che non si dica: negli Stati Uniti il film ha totalizzato al momento 82,5 milioni circa, una cifra molto simile a quella di Oppenheimer, mentre a livello globale siamo già a 182,5 milioni, la miglior partenza dall’uscita di Barbie. Anche l’Italia sta contribuendo al suo successo visto il suo primato al box office nostrano con 305.117 euro all’attivo.

Come accadde per Dune – Parte Uno, la possibilità di un sequel è strettamente legata ai guadagni del film, ma se dovesse continuare così non ci sarebbe molti dubbi, almeno da questo punto di vista. Denis Villeneuve nel frattempo si è già esposto, dicendo che la terza parte di Dune, Dune Messiah, sarebbe l’ultimo capitolo della sua saga. Inoltre, lo stesso regista presso una conferenza in Corea del Sud ha dichiarato che la sceneggiatura della terza parte è quasi completa.

L’ufficialità di Dune – Parte Tre non è ancora arrivata da parte di Warner Bros e le notizie su un suo possibile periodo di uscita sono più che mai vaghe. L’augurio è che il film possa uscire nel tardo 2026, ma visto l’enorme lavoro da fare, anche in considerazione del fatto che il regista vorrà concludere la sua trilogia nel migliore dei modi, non ci stupirebbe una sua programmazione per il 2027.