Dune: la seconda parte non sarà l’ultima

Ancora siamo elettrizzati per lo spettacolare trailer di Dune – parte 2, ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore Frank Herbert.

Il regista della pellicola, Denis Villeneuve, oltre a presentare il trailer del film (che uscirà nelle sale l’11 novembre) ha lasciato intendere che la parte seconda del film non sarà l’ultima, ma piuttosto che avremo anche una terza parte.

Paul e Chani, in una scena di Dune – parte 2

Secondo ciò che ha riportato Deadline, il critico cinematografico Pete Hammond ha confermato Dune – parte 3, dicendo formare una trilogia “è il piano secondo Denis (Villneuve)“.

Non sappiamo se Dune – parte 3 sarà la conclusione del primo romanzo di Herbert o se verranno incluse parti di altri suoi scritti, ma siamo fiduciosi nelle ottime capacità del regista.

Ciò che sappiamo per certo è che è in programma la realizzazione di una serie televisiva che racconta del potente ordine di Streghe, Il Bene Gesserit, del quale fa parte la madre di Paul, Lady Jessica (Rebecca Ferguson): The Sisterhood – La Sorellanza.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Dune – Parte 2, diretto dal regista canadese Denis Villeneuve (Blade Runner 2049; The arrival), uscirà nelle sale il 17 novembre 2023.