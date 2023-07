Dune – Parte 2: il nuovo trailer è spettacolare

È uscito ufficialmente il trailer di Dune – Parte 2, il film fantascientifico tratto dal romanzo di Frank Ebert. Mentre nel recente teaser trailer abbiamo una alquanto simpatica scena dove Paul (Timothée Chalamet) riesce a domare il verme delle sabbie, con grandissimo stupore del capo del Sitch Fremen (Javier Bardem), qui le scene sono tante, dense di adrenalina, guerra e disperazione.

Vediamo finalmente nuovi, attesi personaggi come l’imperatore e sua figlia (Christopher Walken e Florence Pugh) e l’altro giovane Harkonnen, il temibile Feyd-Rautha interpretato da Austin Butler (Elvis). Con loro scopriamo con sollievo che, non solo Paul e la madre Jessica (Rebecca Ferguson) sono sfuggiti all’attacco dei nemici, ma anche altri membri dell’esercito.

In questa parte della storia, il giovane Paul dovrà imparare i modi del nuovo popolo ospite, ma anche convincerli ad unirsi a lui per vendicare la morte del padre, il Duca Leto (Oscar Isaac), nonché spodestare l’Imperatore, che in realtà sta portando sia il pianeta Arrakis/Dune, che gli altri popoli, alla rovina.

Dune – Parte 2, diretto dal regista canadese Denis Villeneuve (Blade Runner 2049; The arrival), uscirà nelle sale il 17 novembre 2023.