Dune: parte 2, ecco il primo trailer in italiano!

Dopo il primo poster ufficiale ed una manciata di foto pubblicate nella giornata di ieri, come promesso, Dune: Parte 2 ha visto oggi uscire il primo trailer ufficiale. L’atteso sequel di Dune, adattamento del romanzo di Frank Herbert, verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 1 novembre 2023.

In Dune: Parte 2 ritroviamo i protagonisti che ci hanno accompagnato nel primo film, a partire da Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Rebecca Fergusson nei panni di Lady Jessica e Zendaya nei panni di Chani. In questo nuovo capitolo però le star verranno accompagnate anche da new entries come Austin Butler e Florence Pugh.

La sinossi di Dune: Parte 2 recita così:

Dune: Parte 2 esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Ricordiamo che Dune: Parte 2 è diretto e co-sceneggiato da Denis Villeneuve, con Jon Spaihts come compagno di scrittura. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick.