Dune: Prophecy Rinnovata per una Seconda Stagione da HBO

Infatti, la notizia è stata annunciata durante una conferenza stampa virtuale giovedì pomeriggio, pochi giorni prima della messa in onda del finale della Stagione 1, previsto per domenica 22 dicembre: HBO ha ufficialmente rinnovato la serie prequel Dune: Prophecy per una seconda stagione, cosa non scontata, considerando gli altissimi costi di produzione per la realizzazione di questa raffinatissima serie.