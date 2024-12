Dragon Ball Daima 1×11, Recensione: personaggi inquietanti e nuovi orizzonti

L’episodio 11 di Dragon Ball DAIMA, intitolato “Leggenda”, continua a espandere la trama con nuovi sviluppi e personaggi intriganti. Neva, l'anziano Namecciano che avevamo visto nei primissimi episodi, riemerge dall’ombra per unirsi a Goku e al suo gruppo. Intanto, Arinsu, non soddisfatta della neo-creazione Majin Kuu, tenta di creare un nuovo Majin Buu per affrontare il Tamagami del Primo Mondo Demoniaco prima che i nostri eroi vi giungano.