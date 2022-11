Elemental: ecco il primo teaser del film disney-pixar

L’atteso film di Disney-Pixar, Elemental, si mostra con un primissimo teaser trailer. La pellicola che in Italia è attesa per il 2023, senza avere però una data d’uscita delineata, racconta una bizzarra ma bellissima amicizia tra Ember e Wade, due elementi, lui il fuoco e lei l’acqua, che vivono nella città di Element City.

Elemental: la trama dell’atteso film Disney-Pixar

Elemental è diretto da Peter Sohn, uno storico animatore della Pixar che ha debuttato alla regia con il viaggio di Arlo nel 2015, mentre la produzione è curata da Denise Ream. In occasione del D23 Expo della Disney erano state mostrate delle immagini inedite del film e, proprio in quell’occasione, il regista ha spiegato cosa significa per lui dirigere una storia simile, una storia di immigrati che inseguono i loro sogni in posti dove lingue e culture si uniscono e che, parzialmente, è una storia autobiografica, essendo i suoi stessi genitori emigrati dalla Corea in America.

I miei genitori sono emigrati negli anni 70, e hanno dato vita ad un negozio di alimentari nel Bronx, eravamo tra le famiglie che si sono avventurati verso una nuova terra con tanti sogni e speranze, tutti mischiati in un unica grande insalatiera di culture e lingue, ed è proprio questo che mi portò ad Elemental, il poter fondere nuove culture, nuovi mondi. Peter Sohn

In attesa di avere qualche informazione in più su trama e data di uscita ufficiale, godiamoci questo primo teaser trailer di Elemental.