La Sposa Cadavere torna al cinema: ecco quando vederlo

La Sposa Cadavere , il capolavoro di Tim Burton, sta per tornare nelle sale italiane: il film, infatti sarà proiettato di nuovo nelle sale per la prima volta dopo la sua uscita nel 2005.

Il film narra della Sposa Cadavere, una giovane donna di nome Emily che muore tragicamente prima del suo matrimonio e viene sepolta nel bosco. Un giovane uomo di nome Victor Van Dort, per errore , la sposa durante una cerimonia nel bosco, pensando di fare prove per il suo futuro, vero, matrimonio con Victoria Everglot.

Il film ebbe un enorme successo, non solo per il cast di eccellenza che vede Johnny Depp (Pirati dei Caraibi) nei panni di Victor, Helena Bonham Carter (Harry Potter) nei panni della Sposa, nonché Christopher Lee ( Il Signore degli Anelli ) nel ruolo del Pastore, ma anche per le tecniche usate.

La Sposa Cadavere, infatti, si distingue per lo spettacolo straordinario reso possibile grazie alle tecniche di animazione in stop-motion che furono, inoltre, le prime ad essere riprese utilizzando il digitale. Infine, come non ricordare le importanti tematiche della pellicola, quali l'amore, la morte e l'emancipazione femminile rappresentate da Emily.