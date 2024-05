Mostra del cinema di Venezia 2024: Isabelle Huppert sarà il presidente di giuria

È stato appena annunciato che sarà l'attrice francese Isabelle Huppert a ricoprire il ruolo di presidente della Giuria Internazionale nel corso della prossima edizione della Mostra del cinema di Venezia 2024, ruolo che nella scorsa edizione era stato affidato al regista Damien Chazelle.

L'81ª edizione del festival cinematografico più importante d'Italia si volgerà al Lido di Venezia dal 28 al 8 agosto 2024.

“È una lunga e meravigliosa storia quella che mi lega alla Mostra di Venezia. Diventarne una spettatrice privilegiata è un onore. Oggi più che mai il cinema è una promessa. La promessa di evadere, di sconvolgerci, di sorprendere, di guardare il mondo in faccia, uniti nella diversità dei nostri gusti e delle nostre idee” ha dichiarato l'attrice.

Isabelle Huppert e il suo rapporto con i festival

La rinomata attrice francese ha una lunga storia di collaborazione con il Festival del Cinema di Venezia: è stata premiata con la Coppa Volpi come migliore attrice due volte, nel 1988 per il film Un affare di donne e nel 1995 per Il buio nella mente, entrambi diretti da Claude Chabrol.

Nel 2005, è stata premiata con un Leone d’Oro speciale per il suo contributo nell'opera Gabrielle di Patrice Chéreau, un dramma storico che esplora le rovine un matrimonio in crisi.

Isabelle Huppert ha consolidato nella sua carriera anche un legame significativo con il Festival di Cannes. Nel 1978, è stata premiata con il prix come migliore attrice per la sua performance in Violette Nozière diretta ancora una volta da Chabrol, regista con il quale ha realizzato ben otto film. Nel 2001, ha ricevuto il suo secondo premio sulla Croisette per il suo ruolo complesso nella pellicola: La pianista di Michael Haneke.

Nel 2017 ha ricevuto una nomination all'Oscar come migliore attrice protagonista per Elle di Paul Verhoeven, vincendo un Golden Globe e un Independent Spirit Award grazie a questa interpretazione.

Nel 2022, infine è stata insignita dell'Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino.

Mostra del cinema di Venezia 2024: le parole di Alberto Barbera

“Isabelle Huppert è un’immensa attrice, esigente, curiosa e di grande generosità. Musa di numerosi grandi cineasti, non si è mai neppure sottratta all’invito di giovani o meno famosi registi che hanno visto in lei l’interprete ideale delle loro storie”, ha dichiarato il direttore della Mostra Alberto Barbera.