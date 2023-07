GeForce Now: i nuovi giochi di luglio 2023

L’estate di GeForce Now inizia col botto, con l’annuncio dei nuovi titoli che sbarcheranno sulla piattaforma nel mese di luglio 2023. Gli utenti del servizo di abbonamento NVIDIA potranno vivere le esperienze uniche di titoli quali Octopath Traveller (prodotto da Square Enix), Remnant II, Jagged Alliance 3 e Xenonauts 2.

GeForce Now è composto da tre piani di abbonamento: Abbonamento base gratuito, Priority e Ultimate. A seconda della tipologia di abbonamento sottoscritto carierà la qualità del servizio e la durata massima per sessione di gioco che potrete vivere.

Gratuito

L’abbonamento di tipo base non comporterà alcun costo. Con questo piano avrete un accesso standard ai servizi gaming di GeForce Now, per una durata massima di 1 ora per sessione.

Priority

Al costo di 9,99 euro al mese (o 49,99 euro per sei mesi) il servizio vi darà accesso prioritario ai server premium, consentendovi di affrontare sessioni di gioco dalla durata massima di 6 ore. La risoluzione dei titoli disponibili arriverà fino a 1080p, garantendovi fino a 60 fps. Disponibile anche l’ RTX On (ray-tracing).

Ultimate

L’offerta Ultimate di GeForce Now sarà quella che vi garantirà le massime prestazioni disponibili, al costo di 19,99 euro al mese o 99,99 euro per 6 mesi. Quelli che sottoscriveranno questo abbonamento avranno accesso esclusivo ai server più veloci, con una durata massima per sessione di gioco di 8 ore. Disponibile il 4K.

GeForce Now: i titoli di luglio

Fatte queste premesse, ecco a voi la lista dei titoli che faranno il loro arivo su GeForce Now nel mese di luglio 2023:

The Legend of Heroes: Trails into Reverie – 7 luglio

Jagged Alliance 3 – 14 luglio

Xenonauts 2 – 18 luglio

Viewfinder -18 luglio

Techtonica – 18 luglio

Remnant II – 25 luglio

F1 Manager 2023 – 31 luglio

Embr

MotoGP 23

Octopath Traveler

Octopath Traveler II

Pro Cycling Manager 2023

Riders Republic

Starship Troopers: Extermination

Disponibili su GeForce Now ancora per poco i titoli di giugno 2023:

One Lonely Outpost

AEW: Fight Forever (29 giugno)

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon II

Derail Valley

Age of Empires: Definitive Edition

I Am Fish

Golf Gang

Contraband Police

