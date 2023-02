Ecco a voi la guida per sbloccare le Maledizioni Senza Perdono in Hogwarts Legacy

Indubbiamente Hogwarts Legacy non ha bisogno di presentazioni, il titolo nato dalle mani di Avalanche Software è infatti il videogioco del momento, tuttavia non tutti sanno come sbloccare le Maledizioni Senza Perdono. Se anche voi ve lo domandate non dovete far altro che proseguire nella lettura di questa guida.

Hogwarts Legacy – Cruciatus

Cruciatus, esattamente come visto nei film di Harry Potter è utilizzato per torturare le proprie vittime e provoca dolore al pari delle ustioni. Ed al pari di quanto accaduto ai genitori di Neville Paciock a causa delle torture inflitte da Bellatrix Lestrange, se usato in modo prolungato può portare le vittime alla follia.

Ma come si ottiene Cruciatus? L’incantesimo sarà possibile ottenerlo dopo aver raggiunto il livello 16 nel gioco, ma per ottenerla dovrete seguire delle missioni ben precise. Dovrete infatti origliare una conversazione tra Sebastian Sallow ed un suo amico nel Grande Salone.

Successivamente basterà interagire con lo stesso Sebastian affinché ci verranno assegnate delle missioni, e successivamente una quest secondaria “In the Shadow of the Study”. Per sbloccare Cruciatus bisognerà recarsi al Dormitorio di Serpeverde e incontrare Sebastian che ci porterà con lui ad indagare su cosa è successo a Noctua Gaunt.

Giunti ad un punto della quest ci verrà richiesto di utilizzare Cruciatus per aprire una porta, qui dovremo scegliere se eseguire noi stessi la maledizione contro Sebastian o farla eseguire da lui su di noi. In entrambi i casi sbloccheremo la maledizione Cruciatus.

Hogwarts Legacy – Imperius

Inutile dire che anche Imperius si presenta nel videogioco esattamente come nell’opera originale. Questa maledizione se lanciata con successo permette all’autore di avere pieno controllo della vittima, tuttavia una persona con un’eccezionale forza di volontà potrebbe essere in grado di resistere.

Dopo aver sbloccato Cruciatus e raggiunto il livello 17, continuando a completare le missioni che Sebastian ci assegnerà, ci verrà assegnata la missione “In the Shadow of the Time”. Una volta incontrato Sebastian a Feldcroft dovremo recarci nelle catacombe per trovare un’antica reliquia. Completata la missione lo stesso Sebastian ci permetterà di apprendere la maledizione Imperius.

Hogwarts Legacy – Avada Kedavra

Chi di voi videogiocatori e fan della saga non freme dalla voglia di apprendere (ed utilizzare) la maledizione Avada Kedavra? A differenza di Cruciatus infatti questa maledizione non tortura le persone colpite, semplicemente ne provoca la morte istantanea.

Nonostante di questa maledizione ne sia proibitissima l’esecuzione ed è la più punita in tutta Hogwarts e nel mondo magico, in Hogwarts Legacy potremo utilizzare Avada Kedavra a piacimento senza alcuna conseguenza il nostro personaggio.

Per ottenere l’ultima delle Maledizioni Senza Perdono dovremo arrivare al livello 28 e aver già sbloccato Cruciatus e Imperius. Dopo aver completato diverse missioni assegnateci da Sebastian ci verrà assegnata la missione secondaria “In the Shadow of the Relic”. Seguendo questa quest arriveremo davanti ad una grotta dove ad aspettarci ci sarà Sebastian stesso.

Ci basterà esplorare la grotta ed infine dialogare con Sebastian, a cui bisognerà dare due risposte specifiche per il primo step che ci permetterà di sbloccare Avada Kedavra. La prima risposta è “Tutti quanti dovrebbero conoscere le maledizioni”, mentre la seconda risposta è “Si, grazie”. Partirà quindi un mini gioco che vi permetterà di apprendere Avada Kedavra.

Buon divertimento

Ci auguriamo che questa guida possa essere utile a tutti voi lettori, e vi consigliamo di non strafare con le Maledizioni Senza Perdono in Hogwarts Legacy. Se questa guida vi è piaciuta vi invitiamo a leggere anche la nostra recensione e a restare sintonizzati sulle nostre pagine.